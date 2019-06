Festival Cultural Reggae Vibez

Festival letos dospěje a oslaví osmnácté narozeniny, což přináší pořádnou dávku odpovědnosti. Pubertu jsme zvládli a teď nás čeká dospělost. Festival si za svojí existenci prošel nemalým vývojem.





Od malé akce pro pár kamarádů, až po mezinárodně uznávaný festival, kde vystupovali umělci z více než 35 zemí světa. Kromě ortodoxních stylů, jako reggae, dancehallu nebo dub music, u nás můžete slyšet i raggajungle, drumandbass nebo moombahton. CRV je neodmyslitelně spojeno s přírodou a především s lomem U sv. Josefa v Hořicích. Bývalý pískovcový lom, který se nachází uprostřed lesa, naplníme jako každý rok pozitivní energií až po okraj. V areálu najdete live stage s kapelami, soundsystem stage, dětský koutek, workshopy, festivalový merchandise a stánky s občerstvením jak pro masožravce, vegetariány, tak i pro vegany. Přímo v areálu je možnost stanování zdarma. Parkování bude tradičně zajištěno pod nedalekým autokempem U Věže, kde si také můžete za poplatek postavit stan, nebo se ubytovat v chatkách. Zchladit tělo můžete v přírodním koupališti Dachova, které se nachází asi 30 min pěšky od areálu festivalu. Jak do lomu, tak i na koupaliště vede cyklostezka, takže skejty, longboardy, in-lajny nebo nějaká další přibližovadla s sebou!

Info:/http://www.culturalreggaevibez.cz/

Vstupné:předprodej na goout.cz za 700Kč + poplatky, na místě 950Kč, jednodenní 750Kč

ggaevibez.cz, www.facebook.com/CulturalReggaeVibez

Stejně jako v minulosti uslyšíte jak profláknutá jména reggae scény, tak i méně známé kapely a projekty, které aktuálně oslovují publikum napříč Evropou. Jedním z nich je indonésko-německý zpěvák, který se narodil v Jakartě, ale vyrůstal v Hamburku. Jeho texty jsou hluboké, duchovní a předávají poselství. Tókeje velmi nadaný umělec, který většinu skladeb sám napsal a nahrál na živé nástroje. Jeho vystoupení plné energie nám předvede se svou kapelou. Další kapelou, která udělala od minulého vystoupení na CRV před třemi lety pořádný kus práce, je slovenská Akustika. Ze Slovenska přijedou i Medial Banana. Ti předvedli skvělý koncert na CRV i před pěti lety. Kapela připravuje svoje třetí album, kterým oslaví deset let na scéně. Medial Banana sklízí úspěchy nejen za spolupráce s velkými jmény reggae scény, ale především pro jejich energickou show plnou chytlavých tracků. Jedna z posledních spoluprací byla s kapelou United Flavour na singlu „Candela“, ten měl za první tři měsíce více než 300 tisíc zhlédnutí. Single je z nového alba „Controlert“, které nám kapela představí živě. Polskou scénu budou reprezentovat Shashamane. Skupina dvanácti zkušených hudebníků, kteří se v minulosti podíleli na reggae projektech známých v Polsku i v zahraničí, mimo jiné Bakshish, Lion Vibrations, Tabu, Jahoo, Duberman nebo Baobab.

Pro příznivce tvrdších stylů přijede z Anglie raggajunglový zpěvák Sweetie Irie. Ten nahrál několik tracků s Benny Page, kterého jsme hostili před dvěma lety. Mezi nejznámější patří „Party With You, Should A Know nebo Bubble Gum“. Sweetie propůjčil svůj hlas i kapele Gorillaz, se kterou spolupracoval na remixu skladby „Clint Eastwood“. Z Anglie dorazí i Adam Prescott, producent a Dj, který neodmyslitelně patří do Reggae Roats Soundsystemu. Spolupracoval s takovými jmény, jako Cornel Campbell, Macka B, Sugar Minott, Ranking Joe, Rod Taylor, Johnny Osbourne & Earl 16. Remixoval tracky od Horace Andy, Mungo Hi-Fi, Radikal Guru a mnoho dalších. Anglie je domovem i talentovaného rapera a Mc, který se jmenuje Gardna. Spolupracoval s mnoha úspěšnými artisty, např. Tiffani Juno, Eva Lazarus, Inja, J Man, Parly P, Sam Evans, Joe Peng, Aries, Gentlemans Dub Club, nebo iLLBiLLY HiTEC, které jste u nás v minulosti mohli také vidět. Na festivalu ho doprovodí jeho dvorní Dj Bish. Do tanečního transu vás svým originálním africkým soundem přivede portugalský Dj a producent Maboku. Ten se narodil v Angole, což je na jeho stylu dobře slyšet.

Z domácí scény vystoupí legendární kapela Babalet, Jahtec Jammin´Job, nebo Rising Spirits, kteří nedávno vypustili do světa nový singl a videoklip „Tvoj Usmev“ z připravovaného alba. To Aneboafro už nové album „Djoko Djouku“ vydali. Album nabízí pestrý koktejl hudebních stylů, včetně moderního afro beatu, funku, reggae, dubu, a cappella zpěvu, drum'n'bassu i hip-hopu.