Expediční kamera 2019 Lomnice n. Pop.

Expediční kamera je filmový festival, který již od roku 2009 přináší do kin ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí produkce.

Výpravy do nitra džungle i pouště, neuvěřitelné výkony na skalách, plavby přes oceány i po divokých řekách, adrenalinové šílenství, návštěvy domorodých kmenů, stovky uběhnutých kilometrů i putování na dvou kolech, outdoorové hvězdy i neznámí a přesto úžasní cestovatelé, to vše máte možnost zažít během festivalu.

Promítat budeme v aktuálně nejmodernějším kině v ČR, přes laserový projektor.

Vstupné: 90 ,- Kč