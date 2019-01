Epilog Foerstrových dnů

Foerstrovy dny – hudební festival, o. p. s.

EPILOG FESTIVALU

Závěrečnou tečkou 17. ročníku hudebního festivalu

Libáňský hudební máj – Foerstrovy dny 2017 budou

PŘÍBĚHY V TÓNINĚ ŽIVOTA

Jak se dostanete do Carnegie Hall? Proč neumí

Domingo česky? Co řekl Ravel o Boleru? Čím jel

Pavarotti na Pražský hrad? Jak to, že od „Božské

Emy“ o Destinnové nevznikl u nás další podobný

film? Má hudba větší prostor a dopad v rozhlase

nebo v televizi? A je podstatou médií manipulace?

To vše, a mnohem víc, vám ve svém talk show nabídne

k zamyšlení moderátor a publicista JIŘÍ VEJVODA, který se

s námi zároveň podělí o skladby, které poslouchá tak rád...

Pátek 13. října 2017

od 17.00 hodin, obřadní síň MěÚ Libáň

Vstupné Kč 70,–, předprodej vstupenek v městské knihovně.

Více na www.mestoliban.cz/libansky-hudebni