Všem tancechtivým na vědomost se dává, že letošní dětský karneval s Hejbánkem jest naplánován! Letošním tématem bylo zvoleno ,, Z pohádky do pohádky" Opět se můžete těšit na spoustu tance, her a soutěží. Budeme hodně v pohybu tak jak už to u nás bývá, proto masky volte jednodušší ať si to báječně užijeme :-) Vstupné dobrovolné.