Středa 4. října od 18.00 hodin v sále Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně

DĚTI JSOU DAR Z NEBE ANEB DÍTĚ JAKO NAŠE NEJVĚTŠÍ ŽIVOTNÍ LEKCE | Přednáší Mgr. Monika Jáglová. V přednášce se seznámíme s netradičním pohledem na výchovu dětí, podíváme se na to, co děti učí nás a co my učíme děti, povíme si, jak na zlobivé děti a proč mají děti syndrom ADHD a různé dysfunkce.