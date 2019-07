Vážení přátelé.

Chtěli bychom Vám všem poděkovat za obrovskou podporu, kterou jste nás nabíjeli po celou naší první sezónu 2019.

Jako odměnu pro širokou veřejnost a jako důkaz toho, že americký fotbal je hlavně o tom, být jeden celek a rodina. Rozhodli jsme se uspořádat ,,Den s americkým fotbalem,,. Za podpory úžasného zázemí Matěják Jičín uspořádáme velkou akci, kde Vám představíme nejen základy amerického fotbalu, ale především jsme pro Vás přichystali den plný zábavy.

Celý den, včetně všech atrakcí, pro Vás bude pouze za DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ, které se na konci sečte a následně bude celé předáno rodičům malé Michalky. O jejím osudu dnes ví snad už každý jičíňák, ale my to chceme předat ještě dál. Proto prosím zvěte a předávejte tuto pozvánku všem známým a přátelům. Přijďte si užít krásný den, kde nudě dáme vale. A podpořte věc, která má opravdu smysl.

Až budete procházet vstupní branou, zastavte se a představte si situaci, že se to může stát kdykoliv a komukoliv. A jen my, kolektiv, máme tu obrovskou moc a sílu to změnit.

Policie ČR - ukázka techniky

John Deere - ukázka techniky a projížďky strojem Gator

Buřty - Opékání buřtů

Orientální tance Košťálov - Vystoupení taneční skupiny

Dog dancing - Praktická ukázka práce se psy

Zvukař, aparatura - Celodenní reprodukce hudby a doprovodného komentáře

Skákací hrad - Celodenní přístup pro děti zdarma

Soutěže pro děti o ceny - Více jak 20 stanovišť. Soutěže o ceny i pro ty nejmenší

Hasiči - Ukázka techniky, komentovaný zásah jednotky

Ohnivá šou - Ohnivé představení při vystoupení tanečních skupin

Furríci - Srandovní parta lidí v převlecích zvířat k pohlazení

Canisterapie - Ukázka práce se psy při pohybovém postižení

Sokolníci - Ukázka dravých ptáků a výstava

Extrémní golf - Představení sportu s ukázkou

Rumcajs a Manka - Návštěva pohádkových postav

Eskortní služba a jejich práce se psy - Ukázka práce se psy

Claymore Ladies - Vystoupení taneční skupiny, ukázka skotských tanců

Malování na obličej, pletení copánků - Doplňkový program pro děti

Barvení pramínků vlasů - Doplňkový program pro děti

Komentář dnem - Celý den bude komentovat moderátor rádia Černá Hora Petr Roubíček.

Fotokoutek s výstrojí a balóny - Doplňkový program

Animační program Michaela Sehnalová - Hry a zábava pro všechny

LAPR - Možnost prohlídky kostýmů používaných při rekonstrukci fantasy soubojů

Bazén a sprcha - Možnost osvěžení a zábava pro děti

Občerstvení bude po celý den zajištěno, program budeme i nadále rozšiřovat, změna programu vyhrazena