Spolek Montessori a ZŠ Na Habru zvou veřejnost a zvláště pak předškoláky o Montessori výuku na Den otevřených dveří, který proběhne v úterý 22. ledna 2019 na v budově Soukromého gymnázia (Blahoslavova 2105), a to od 9 do 11 a od 13 do 16 hod.