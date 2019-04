Damu - Nejmenší ze Sámů

Divadlo v Lodžii.

Za polárním kruhem, kde vládne zima a chlad, žijí Laponci. Mají svá sobí stáda, o která se starají, a když už sobi nemají co jíst, vydávají se s nimi pastevci na cestu za potravou. Jednoho dne se na takovou cestu vyráží i nejmenší Sámi. Netuší, co ho čeká, ale bezhlavě se pouští do dobrodružství.

Kapacita je 15 diváků na každé představení. Začátek 19:30 a 20:30.

Rezervace na: rezervace@valdstejnskalodzie.cz nebo na tel.: 733 746 628.

Vstupné: 100 Kč.