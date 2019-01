Cz a Oldies - Štěpánská - Phoenix pecka

Disco Phoenix Pecka, to je Pecka...

a tahle noc, to bude MEGAPECKA ;-) Tradiční, štěpánská diskotéka, která patřila vždy mezi TOP akce na Pecce je tu a to právě tuhle noc a bude to stát za to ;-)

CZ a OLDIES bude hrát po celou noc Dj.Johny 5 a to pěkně od podlahy, jak to umí právě on. Bude se zpívat, tančit, chlas... totiž popíjet a hlavně, užívat tahle fantastická párty pořádně naplno.

A aby toho nebylo málo, máme pro tebe i jednoznačně úžasnou nabídku, v podobě akce na broskvovou a to VELKÝHO panáka, za pouhou dvacku. Ano, VELKÝ PANÁK ZA 20kč a to není omyl, to je fakt!!!

Tak oblékni nový ponožky od ježíška, nasaď střevíce od Santy a hurá tam, kde to máš rád, NA PECKU, těšíme se na tebe ;-)

Vstup 69,-

Datum 29.12.2018

Otevřeno od 21h, akce začíná od 22:00h