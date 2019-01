CZ a Oldies na Pecce

Disco Phoenix Pecka, to je Pecka...



Jedna noc, jedna akce, ano, dnes se totiž na jednu noc opět otevřou brány legendární diskotéky a ty budeš u toho. A jak to máte rádi, budeme si užívat vzpomínky a pořádnou párty zároveň. Nejoblíbenější akce, CZ a OLDIES s Johny 5 se totiž rozezní v prostorách, kde jsme poznávali své první lásky, první polibky i první mejdany.

Ale dost bylo vzpomínek, pojďme si říct, co nás čeká právě tuhle noc. Bude to noc plná hitů z české hudební scény, ale i legendy světového formátu. Plně zásobené bary, světelný park a zvuk jak víno. Super noc s lidmi, kteří se umí bavit a pořádná párty až do rána.



Už teď je jasné, že tuhle noc si rozhodně nesmíš nechat ujít, a proto už teď si zapiš tučným písmem do deníčku, dej si upomínku do mobilu, napiš vzkaz na lednici, udělej si uzel na kapesníku a označ si v kalendáři – 14.4. JEDEME NA PECKU!!!



Tak ještě jednou:

Legendární hudba české i světové scény, legendární Dj.Johny 5, legendární drinky, legendární zážitky a vůbec to bude jedná velká, legendární noc – u toho prostě nesmíš chybět!!!



Vstup 69,-

Otevřeno od 21h, akce začíná od 22:00h