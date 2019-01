Cyklovýlet: Klidnou krajinou za Bedřichem Smetanou

Dolní Bousov – Svobodín – Petkovy – Kobylnice – Žerčice – Semčice – Pěčice – Jabkenice – Ledce – Ujkovice – Rabakov – Domousnice – Řitonice – Dolní Bousov

Start: Dolní Bousov, náměstí T. G. Masaryka

Cíl: Dolní Bousov

Délka trasy: 38,8 km

Charakter trasy: Mírně náročný okruh vede zčásti po polních a lesních cestách, zčásti po málo frekventovaných silnicích.

Náš výlet začneme z Dolního Bousova. Městečko je dobře dostupné vlakem, autobusem i autem. Automobil je možné zdarma zaparkovat přímo na náměstí, případně cca 70 m od náměstí na velkém parkovišti u pekárny. Z bousovského náměstí se vydáme po cyklotrase 8148, po které dojedeme až do Svobodína, k železniční zastávce Bechov. Zde odbočíme doleva na cyklotrasu 8147. Ta nás dovede do obce Kobylnice. Mezi obcemi Petkovy a Lhotky budeme projíždět kolemPřírodního parku Čížovky – minimálně narušené krajiny s několika menšími rybníky a původní roztroušenou zástavbou obytných a hospodářských stavení. Vzhledem k přírodní zachovalosti se zde vyskytuje řada vzácných živočichů a rostlin. Na rozcestí cyklotras v Kobylnici odbočíme doprava a po cyklotrase 8154 pokračujeme do Semčic. V Semčicích na okamžik opustíme cyklotrasu a odbočíme doleva na silnici vedoucí do Jabkenic. Zanedlouho se k nám cyklotrasa opět připojí. V Jabkenicích můžeme navštívit Památník Bedřicha Smetany. V jabkenické myslivně, u své dcery Žofie, strávil již hluchý skladatel poslední léta svého života. Vznikla zde řada jeho nejvýznamnějších děl a právě zde dokončil Smetana své vrcholné dílo – cyklus Má vlast. V blízkosti myslivny se nacházíJabkenická obora se soustavou rybníků, kam Smetana rád chodíval na své každodenní procházky. Z Jabkenic se vydáme po cyklotrase 8147 (směr Sobotka), která nás Přírodním parkem Jabkenicko dovede do obce Ledce. V Ledcích opustíme cyklotrasu a vydáme se po silnici směrem na Prodašice. Ještě před Prodašicemi však odbočíme doleva na silnici 279 (směr Dolní Bousov). Mezi obcemi Ledce a Prodašice lze u silnice spatřit několik kamenných pomníčků, které připomínají tragické události z jara roku 1945. Těsně před koncem druhé světové války zde v boji proti německým okupantům padlo více než 30 bojovníků a nevinných občanů. Po silnici pokračujeme přes Ujkovice do Rabakova. V Ujkovicích stojí za zmínku zdejší rodinný minipivovar Slepý krtek, umístěný v budově bývalého nádraží. Vyrábějí se zde různé druhy nefiltrovaných piv, včetně speciálního piva s kávovou příchutí. V Rabakově si můžeme udělat další zastávku, a to v soukromém muzeu Jawa veteránů. Muzeum čítá více než sedm desítek provozuschopných motocyklů české značky Jawa, vyrobených mezi lety 1929–1999. Další obcí, kterou budeme projíždět, jsou Domousnice. Ve zdejším zámku (momentálně nepřístupném) trávila několikrát letní divadelní prázdniny operní pěvkyně Ema Destinnová. V r. 1912 Destinnová dokonce přispěla na zakoupení varhan do kostela v sousedních Řitonicích. Právě přes Řitonice nás silnice 279 dovede zpět do Dolního Bousova.