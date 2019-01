Cyklovýlet na Jičínsku za historií a krásnou přírodou

Český ráj

Cykloturistika: Jičín - turistická chata Prachov (20 km)

Začátek trasy: Jičín, Valdštejnovo náměstí

Konec trasy: Turistická chata v katastru obce Prachov, nedaleko rozcestí Točenice

Délka trasy: 20 km

Obtížnost: Trasa středně náročná, vhodná pro nenáročné cyklisty i pro rodiny s dětmi.

Zajímavosti na trase: Jičín - Lipová alej a park Libosad, Valdštejnská lodžie, židovský hřbitov, vrch Zebín, kartuziánský klášter Valdice, Železnice -Vlastivědné muzeum a kostel sv. Jiljí, Jinolické rybníky, Prachovské skály

Průběh trasy: Jičín - Zebín - Valdice - Železnice - Podůlší - Jinolické rybníky - Pařezská Lhota - Prachovské skály - Turistická chata - parkoviště Český ráj - Prachov - Holín - Jičín

Popis trasy:

Z Jičína pojedete lipovou alejí směrem na Valdice. Na konci aleje (v Sedličkách) se nachází na pravé straně areál Lodžie s parkem Libosad a Čestným dvorem. V areálu stojí druhá největší Salla terena (otevřená architektonická stavba charakteristická pro barokní palácové a zámecké zahrady) ve střední Evropě, kterou nechal Albrecht z Valdštejna vybudovat jako lovecký letohrádek ve stylu italského manýrismu (vstupné se neplatí).

Nedaleko odtud je uprostřed lesa ukryt židovský hřbitov (informace a klíče u kastelána Lodžie). Určitě stojí za to vydat se i na opačnou stranu areálu a vystoupat pěšky na vrch Zebín, odkud se nabízí krásný výhled do blízkého i širokého okolí. Trasa cyklovýletu poté pokračuje dále po hlavní silnici přes železniční přejezd do obce Valdice. Zájemci o historii mohou odbočit vpravo na náměstí a obdivovat zvenčí Kartuziánský klášter (dnes je zde umístěna věznice), jež se měl stát posledním místem odpočinku samotného Valdštejna a jeho nejbližší rodiny.

Z Valdic pokračujete až do městečka Železnice, kde je možné projít krásné zákoutí kostela se hřbitovem a farou a také navštívit Vlastivědné muzeum. Trasa pokračuje směrem na Podůlší, kde po příjezdu na hlavní silnici odbočíte vpravo (směr Turnov) a na první křižovatce pod železničním přejezdem zase vlevo směr Jinolice. U zdejších rybníků je možnost občerstvení i vykoupání.

Následuje náročné stoupání směrem na Pařezskou Lhotu, trasa nevede dále do vesnice, ale na křižovatce odbočuje vlevo do Prachovských skal. Na křižovatce u Lepařova pomníku odbočíte vpravo dolů k Turistické chatě nebo vlevo (kratší varianta) směrem k parkovišti Český ráj.

Ti, kteří zvolí první možnost, mají na vybranou. Buď mohou odstavit svá kola a pěšky absolvovat některý z okruhů skalními městy a kochat se nádhernými pohledy z některých vyhlídek, nebo si zajít ke koupališti Pelíšek (koupání na vlastní nebezpečí) či si posedět v zahrádce Turistické chaty.

Trasa zpět: od Turistické chaty směrem k parkovišti Český ráj (stoupání), přes vesnici Prachov, Holín (klesání) do Jičína.