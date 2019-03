Rudolf Krautschneider: CO PŘINESLY VLNY A ODVÁL VÍTR – setkání s mořeplavcem a autorem řady knih ve čtvtek 14. 3. od 18 h. v zázemí knihkupectví

Stavitel jachet a mořeplavec. Převážně se živí jako dřevorubec. Rád píše knihy, ale nerad je prodává. Vášnivý propagátor mořeplavby a terapie na moři.

Narodil se ve Vídni, dětství strávil ve Znojmě.

Se sedmimetrovou Velou doplul v roce 1977 až za severní polární kruh.

V roce 1982 s ocelovou plachetnicí Polka do Jižní Ameriky, kde se nechtěně přimíchal do války o Falklandy.

V letech 1990-94 obeplul na jachtě Polárka společně se dvěma Antarktidu. Po návratu z plavby kolem světa začal organizovat plavby pro děti z dětských domovů a pro lidi, kteří se léčí ze závislosti na drogách alkoholu.

V roce 1996 v Polsku koupil rozestavěný trup dřevěné plachetnice a se skupinou nadšenců ho dokončil – karaka Victoria vyplula roku 1999 na plavbu kolem světa. Ruda vedl Victorii (která tehdy neměla motor) z Polska kolem Evropy až na Floridu. Po zabudování motoru předal vedení Victorie Jindřichu Kuchejdovi , který s Victorií plavbu kolem světa dokončil.

Sám plul na Polárce na sever, kde to má nejraději – do Grónska, na Island, Jan Mayen, … (2001-2004)