Clive Bunker- Drums of Jethro Tull /UK

Poprvé do české republiky a zároveň do Nové Paky přijede v únoru 2019 zakládající člen legendárních Jethro Tull – bubeník Clive Bunker z Velké Británie. Bunker ve skupině působil v nejlepších letech až do roku 1971 a je podepsán pod největšími hity kapely jako Locomotive Breath, Aqualung, Bourrée, My Sunday Feeling ad.

Ve čtvrtek 28.2. 2019 se od 20:00 hod. poprvé představí v novopackém kině se speciálním bluesrockovým koncertním programem v doprovodu kapely fenomenálního italského kytaristy a zpěváka Riki Massiniho. Zazní velké hity Jethro Tull z doby Bunkerova působení v kapele, ale i jeho autorská tvorba a také jeho bubenická sóla.

Clive Bunker působil v Jethro Tull v těch nejlepších letech, tedy od jejich počátku až do roku 1971, kdy po čtvrté řadové řadové desce „Aqualung“ kapelu opustil. Je podepsán pod největšími hity kapely jako Locomotive Breath, Aqualung, Bourrée, My Sunday Feeling atd.

Následně koncertoval a nahrával s Blodwyn Pig, Jude, Aviator, Jeff Pain, Manfred Mann, Jack Bruce, Gordon Giltrap, Anna Ryder, Steve Hillage, Vikki Clayton, Solstice, Glenn Hughes a Jerry Donahue. Na sólové album „Awakening“ (1998) se znovu umělecky spojil s Ianem Andersonem a Martinem Barre.

Vstupenky již v předprodeji na baru restaurace Novopacké sklepy, info na tel.: 608 555 091.

Předprodej také:

MKS Nová Paka/

Tabák- Masarykovo nám. Nová Paka/

Infocentrum Jičín-Valdštejnské nám

