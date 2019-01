Cklovýlet: Z Jičína na Tábor a do Lomnice nad Popelkou

Tato trasa nás zavede z Jičína nejprve na místní rozhlednu Milohlídku a pak na dvě vyhlídkové věže v okolí Lomnice nad Popelkou: na Tábor a na netradiční rozhlednu, která je součástí skokanského můstku.

Délka: 40 km

Nadmořské výšky: Jičín - 276 m, Tábor - 678 m, Lomnice n.P. - 478 m

Ještě než nasedneme na kolo a opustíme Jičín, měli bychom se rozhlédnout po kraji, abychom věděli, co nás čeká. Určitě se proto vyplatí navštívit Valdickou bránu v historickém centru a z jejího ochozu ve výšce 32 m si prohlédnout město a jeho okolí z ptačí perspektivy. Nejvyšším bodem krajiny je vrch Tábor, který poznáme podle rozhledny a stožáru vysílače. Tam bude náš hlavní cíl.

Nejprve se však vydáme na nedalekou rozhlednu zvanou Milohlídka. Z centra nás až skoro k ní zavede modrá turistická značka. Ta prochází kolem lomu, od něhož už vedou parkové cesty až na ploché temeno Čeřovky. Kamenná osmimetrová věž se bohužel téměř ztrácí mezi stromy a výhled z ní je proto značně omezen. Patří jí ale jeden primát: Je to nejstarší rozhledna v Českém ráji, jak se dozvíme z nápisu nad vchodem.

Z Čeřovky se vrátíme zpět do města až do míst, kde se od modré značky odděluje červeně značená turistická trasa, která směřuje podél silnice do Valdic a dále pak na Tábor. Můžeme si vybrat, zda pojedeme po silnici nebo historickou lipovou alejí. Nalevo míjíme kopec Zebín se starobylou kaplí na vrcholu. Ve Valdicích si všimněme bývalého kartuziánského kláštera (po pravé straně silnice), v němž se nachází známá a obávaná věznice. Po silnici pak pokračujeme do obce Železnice. Zde odbočíme doleva a na delší dobu opustíme hlavní silnici. Po okresní a zatím ještě téměř rovinaté cestě směřujeme nejprve do obce Zámezí. Odtud začíná mírné stoupání do obce Cidlina. Pokračujeme stále směrem na sever, a tudíž do kopce. Brzy podjedeme železniční trať (spojující Starou Paku s Libuní) a pak již začíná dlouhé a strmé stoupání, které končí až v obci Košov. Zde je křižovatka několika turistických tras, z nichž jedna vede na Tábor a další k pramenům Cidliny. Tábor si ale necháme na později, protože nyní je naším nejbližším cílem město Lomnice nad Popelkou, do něhož se svezeme z kopce. Máme za sebou 15 km a tudíž právo na odpočinek. Ve městě bychom neměli zapomenout navštívit velmi dobře vybavené informační středisko, které sídlí v budově muzea na hlavním náměstí. Dostaneme zde podrobné mapy okolí, a pokud jsme sběrateli suvenýrů, můžeme je zde nakoupit, protože jinde už nemusí být k dostání.

Naším dalším cílem je lyžařský areál V Popelkách. Vede k němu silnička i modrá turistická značka, z níž pak odbočuje zelená. Na areál, který leží asi 2 km od města, také upozorňuje řada směrovek. Nachází se v něm tři skokanské můstky, z nichž ten největší (K70) nabízí netradiční vyhlídkovou plošinu. Abychom se na ni dostali, musíme nejprve vystoupat 235 schodů podél doskočiště a pak ještě dalších 91 schodů vedoucích na věž. Nyní se nacházíme v místech, odkud skokani zahajují své skoky. Mají k dispozici celkem 12 nájezdových stupňů. Nad posledním z nich se nachází kruhová vyhlídková plošina, z níž můžeme obdivovat okolní krajinu i odvahu sportovců.

Po návratu do Lomnice se vydáme na nejvyšší bod našeho výletu, na horu Tábor. Z města k ní míří cyklotrasa s číslem 4171. Na třech kilometrech stoupání musíme zvládnout převýšení 200 m. Na vrcholu se můžeme občerstvit v restauraci penzionu a pak nás čeká výstup na Tichánkovu rozhlednu. Na vyhlídkový ochoz ve výšce 26 m vede 145 schodů. Máme-li štěstí, můžeme spatřit nejen Český ráj, Ještěd, či Krkonoše, ale i Orlické hory.

Návrat zpět do Jičína už bude mnohem snazší. Pokud spěcháme nebo si chceme užít sjezd na dobrém povrchu, dojedeme z Tábora do Ploužnice a odtud už použijeme hlavní silnici až do cíle naší cesty. Nabízíme však ještě jednu alternativu. V obci Chlum, 1 km pod vrcholem, odbočíme doprava na cyklotrasu č. 4278. Je to lesní cesta, která nás poměrně prudkým klesáním dovede až k železniční zastávce Kyje. Zde můžeme odbočit na žlutě značenou turistickou trasu, která nás po necelém kilometru zavede k místu, kde se v lesích ukrývá kdysi honosná, ale dnes už zchátralá a zapomenutá Allainova věž. Stojí jen pár desítek metrů od křižovatky žluté a modré trasy. Nedaleko ní se také nachází dobře udržovaný pramen vody. Od věže se vrátíme zpět k vlakové zastávce. Cyklotrasa v obci Kyje odbočuje doleva a míří do obce Bradlec na hlavní silnici. Po ní dojedeme přes Železnici a Valdice zpět do Jičína.