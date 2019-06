Čistá sobě

V sobotu patnáctého června ožije Čistá u Horek velkými oslavami. Obec si připomene šest set padesát let od první písemné zmínky a dobrovolní hasiči oslaví sto čtyřicet let své existence. Při této příležitosti je uspořádán také sjezd rodáků a přátel obce a nejen to.

Hlavní program oslav začíná v jednu hodinu po poledni slavnostním průvodem obcí. Následovat bude slavnostní zahajovací ceremoniál. S ukázkou vystoupí hasičská Přípravka, což jsou děti do šesti let věku pracující v hasičském kroužku. Pak už bude prostor na zábavu s dechovou hudbou Táboranka, pobaví mužoreti ARTrosa z Hořic. Podvečer zpříjemní cimbálovka Dušana Kotlára a večer zakončí studenecké Člověče nezlob se. To ale není zdaleka vše. Bude se vzpomínat na čistecké rodáky, proběhne klání Čistých. Na děti čeká Malá železnice a také polský klaun Tobiasz. Čistečtí dobrovolní hasiči předvedou zařízení evakuačního střediska a k vidění bude také historická technika hasičských sborů z okolí.