Česká Tourist Trophy a IRRC 27. ročník motocyklových závodů a autogramidáda

Víkend 18.-19. srpna bude v Hořicím patřit 27. ročníku motocyklových závodů. Přijďte v pátek přivítat jezdce na hořický zámek.

Tradiční motocyklové závody Česká Tourist Trophy a IRRC se do Hořic vrací již o víkendu. V pátek 17. srpna se na nádvoří Musea Czech Road Racing, které se nachází v hořickém zámku, uskuteční od 15.30 hodin autogramiáda pozvaných jezdců. Pozvání dosud potvrdil Franz Heller, Radek Urbanec, Jirka Brož, Heinz Schmid, Pavel Zubatý, Stanislav Klátil, Stanislav Gregora, Miloslav Sedlák, Jarda Kopp, Milan Pecen, Jiří Král a Víťa Hatan. Fanoušci tak můžou pozdravit jezdce, kteří letos aktivně nejedou a hned v

16 hodin přivítají závodníky, kteří se v sobotu a v neděli se svými stroji postaví na trať.

V sobotu začínají v 8.30 tréninkové jízdy. Vyhledávaná podívaná v podobě samotných závodů se fanouškům nabídne v neděli. V 8.30 se uskuteční slavnostní zahájení letošního ročníku a v 9 hodin poměří své jezdecké schopnosti první závodníci.

Expozice muzea Czech Road Racing bude pro veřejnost otevřena do konce letních prázdnin. Od května do srpna doznala výstava několika změn. Částečně se obměnily vystavené motocykly a přibyly vitríny. Organizátoři také do expozice zařadili propriety, které dostali od samotných závodníků.