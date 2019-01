Celoročně přístupné památky: Humprecht

Lovecký zámek Humprecht

Lovecký zámek Humprecht, který stojí nad Sobotkou, je dominantou kraje a jedním ze symbolů Českého ráje. Byl postaven Italem Carlo Luragem v letech 1666-1668 pro Humprechta Jana Černína z Chudenic.

Proč navštívit zámek Humprecht?

V Česku jde o unikátní zámeckou stavbu - věž elipsovitého půdorysu, s 27 místnostmi, inspirovanou stavbami v Itálii. Zámek má interiéry barokního loveckého zámku. V 1. patře je 16 metrů vysoký hodovní sál s výraznou akustikou a ve 2. patře vyhlídkový ochoz. Na vrchol věže byl v 19.století umístěn turecký půlměsíc, který zámku propůjčuje exotický nádech.



Objednané prohlídky mimo návštěvní dobu

Prosíme skupiny, objednané mimo běžnou návštěvní dobu, aby svou prohlídku potvrdily tři dny před plánovaným termínem mailem humprecht-rezervace@email.cz nebo info@humprecht.cz.

V prosotrách zámku se i mimo hlavní sezónu odehrává rozmanitý kulturní program.

Kudy na zámek?

Humprecht stojí na mírném návrší obklopen lesoparkem, cca 600 metrů vzdušnou čarou severozápadně od centra Sobotky.

Pro motoristy

Ze silnice I/16 od Mladé Boleslavi i od Jičína je dobře viditelný, u zmiňované silnice jsou umístěny návěsti i směrové šipky, které motoristy navedou. Jde o stejný směr jako k hradu Kosti. Parkoviště, které je během hlavní turistické sezóny placené, je za městem u hřbitova, u silnice směrem na Turnov, Kost a Libošovice. Odtud je to cca 300 m chůze podél hřbitovní zdi do lesoparku a po přírodním schodišti nebo po cestě k zámku.



Pro pěší a pro cyklisty

Ze soboteckého náměstí, kde jsou i autobusové zastávky, se lze k Humprechtu dostat mnoha cestami - nejčastěji používaná (A) je cesta Turnovskou ulicí, ulicí Na celné ke hřbitovu, podél zdi na hranici lesoparku a po přírodním schodišti nebo po cestě k zámku. Druhou variantou (B) je vyjít z náměstí do Boleslavské ulice, zahnout do Novoměstské ulice, mezi zástavbou projít do Březenské ulice, kolem areálu Technického střediska a sběrného dvora do lipové aleje a kolem myslivny po cestě vzhůru k zámku. Obě trasy nezaberou z náměstí více jak 10 minut chůze.

Od vlakového nádraží je cesta jednoduchá - naproti nádraží začíná Lipová ulice (mezi restaurací Búrovna a parkem), která končí na začátku lipové aleje vedoucí k zámku.