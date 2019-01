Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se do Masarykova divadla podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

Předprodej vstupenek od 13. 12. 2018 v Městském informačním centru na Valdštejnově náměstí v Jičíně a online na webu KZMJ.

Divadlo včetně baru je otevřeno vždy hodinu před začátkem představení či koncertu, na divadelní představení a koncerty na sezení je přísný zákaz vnášení občerstvení do sálu!