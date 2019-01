Čaj o páté se spisovatelkou Hanou Marií Körnerovou

5.10.2017 | 17:00 | Městská knihovna Lázně Bělohrad



Akci Týden knihoven zakončíme pozváním na čaj o páté, a to s paní spisovatelkou Hanou Marií Körnerovou. Přijďte si do našich prostor poslechnout nejen literární vyprávění autorky úspěšných románů, jako je Pán hor, Heřmánkové údolí, Kočár do neznáma a další...

Hana Marie Körnerová, narozená 1954 v Litoměřicích.

Psala od dětství tzv. do šuplíku, první román Pán hor vyšel až v roce 1993. Patnáct let pracovala ve zdravotnictví a znalost prostředí zúročila v románu Prosím vás, sestřičko, s nímž uspěla v jedné z prvních literárních soutěží Knižního klubu.

Oblíbenou kulisou pro řadu jejích historicko - dobrodružných románů je Francie osmnáctého a devatenáctého století.

Posledních patnáct let žije autorka trvale v Podkrkonoší.

„Mám ráda: velké a soudržné rodiny, zvířata, kytky, knihy, hudbu, cestování, řeky, moře, teplo, vodní lyžování, silná auta, francouzské sýry a uzené. Taky mám ráda chytré a silné lidi, co z ničeho dokázali udělat něco, lidi, co nepodlehli tlaku doby (za žádného režimu), lidi, co věří v nějaký ideál a dokážou za ním jít, i když se to právě moc nenosí..."