Březovice, Lhotka a Buštěhrad oslavují 700 let výstavou

V obecním domku u kuželny v Březovicích se můžete podívat na výstavu, která mapuje historii i současnost Březovic, Lhotky a Buštěhradu.

Vystaveny jsou nejen historické a současné fotografie, ale i artefakty divadelní, hasičské či sportovní. Otevřeno je každou neděli do 16 do 17 hodin do konce září. Odměnou a vstupenkou vám bude pohlednice vydaná k tomuto výročí. Prohlídku výstavy v jiný termín je možné si domluvit na telefonním čísle 493 623 795.