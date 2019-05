Boj o bronz

Série o konečné 3. místo se přesouvá na palubovku městské sportovní haly v Jičíně! Druhý zápas má výhoz v 19:00 hodin a jičínští házenkáři zvou všechny své fanoušky do hlediště! Pojďme si společně připomenout skvělou atmosféru, která jičínské házenkáře docela až do bojů o medaile! Přijďte ve středu 15. května do městské sportovní haly v červeném a rozpoutejme v hledišti pravé házenkářské peklo!

Zároveň v rámci středečního druhého utkání o třetí místo ​podpoří házenkáři, a pevně věříme, že i přítomní fanoušci, malou Michalku v rámci projektu „Naděje pro Michalku“, který je pod záštitou sbírky Život dětem, o.p.s.!