Bitva u Hořic 1423 - Žižkovo slepé vítězství (pozvánka šermířům)

Dovolujeme si Vás pozvat na první ročník rekonstrukce jedné z největších bitev husitských válek-bitvy u Hořic nebo také bitvy na Gothardu 1423. Akce je limitovaná 150 účastníky, kteří budou rozdělení do dvou bojujících stran.Husitské polní vojsko pod vedením Jana Žižky z Trocnova a Diviše Bořka z Miletínka proti vojsku panské jednoty pod vedením Čeňka z Vartemberka.

Pozvánku prosím přepošlete i dalším svým spolubojovníkům případně skupinám, které by odpovídaly datací do roku 1430. Jedná se nám hlavně o vojsko pánské jednoty-a to tak, aby barvami působilo co nejjednotněji k barvám Čeňka z Vartemberka (žlutá a černá)-pokud máte možnost, přizpůsobte tomu varkoče a barvy oděvů. Dále nám pak jde o bojující husity-hlavně o střelce z kuší a hákovnic. Pokud by byla možnost přivezení vozů či tarasů, budeme moc vděční! Dobový tábor i prostor bitvy bude na autentickém bojišti.

Na tento email: sirotcisvaz@seznam.cz odesílejte prosím své registrace. Do registračního mailu napište název skupiny, počet bojujících, počet nebojujících a ideálně připojte fotografii skupiny.