Máte rádi překvapení? Přijdte a nechte se (příjemně) překvapit filmem, který jste nejspíš ještě neviděli! Zaručeně odehrajeme film. Nezaručíme, že se Vám bude líbit. Nezaručíme žánr, zaručíme kvalitu. Zaručeně předem neplatíte vstupné. To zaplatíte až při odchodu a jen takové, jaké si film podle Vás zaslouží.

mládeži do 15 let nevhodné



Středa 17:30 / 20:00 hod. Kde: kino Nová Paka