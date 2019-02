Beseda o jičínské kultuře

O.p.s. Baševi vás zve na besedu do Židovské 100 s odcházející a přicházející vedoucí odboru kultury Města Jičína, MARIÍ FARUZELOVOU a ZUZANOU VAVŘINCOVOU. Jaká je kultura v Jičíně? Co se povedlo a co se chystá nového?

Jičín je město plné kulturních akcí - a velkou zásluhu na tom má kultivovaná dáma, paní Marie Faruzelová, která léta stála v čele odboru kultury na městském úřadě. V březnu na její místo přichází nová vedoucí Zuzana Vavřincová. Není úplným nováčkem, k roli aktivní maminky a učitelky si přibrala i pomoc s kulturou ve Valdštejnské Lodžii. Přijďte si s oběma ženami popovídat o jičínské kultuře a jejím směřování. Akcí chceme také poděkovat paní Faruzelové za její práci a přivítat paní Vavřincovou na radnici!