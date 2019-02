Alexandr Flek: PARABIBLE

Autorské čtení a diskuze v sále Karmelitánského knihkupectví

Alexandr Flek (*1968 v Hradci Králové) je evangelický teolog, kazatel a překladatel Bible (21.), vyrůstal v ateistické rodině, roku 1987 se stal křesťanem, studia biblistiky absolvoval v Uppsale a v Praze, je doktorandem v oboru starozákonní teologie na Vrije Universiteit Amsterdam. Překlad Bible 21., kterému věnoval 15 let, se stal bestsellerem roku 2009. Je ženatý, má čtyři děti, dva vnuky, žije v Praze.

Tisková zpráva o Ježíši z Nošovic je aktuální, místy až provokativní biblickou parafrází. Dávný příběh o Ježíši Nazaretském zasazuje do kulis současného Česka, především ale staví dnešního čtenáře před nově obnažené pointy dávných evangelijních příběhů a výroků. Jak v předmluvě uvádí prof. Martin C. Putna, v Parabibli jde o rozlousknutí jádra biblických textů ze slupky jejich dobového kontextu a o jejich nové „zabalení“ do současné literární formy.