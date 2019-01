Režie: Matěj Forman

Scénografie, kostýmy, masky a marionety: Josef Sodomka, Andrea Sodomková & Matěj Forman

Hudba: Daniel Wunsch

Choreografie: Veronika Švábová

Světla: Petr Goro Horký & Tomáš Morávek

Zvuk: Tomáš Vondráček & Philippe Leforestier

Produkce: Jakub Hradilek

Hrají: Anna Duchanová, Tereza Hradilková, Josef Sodomka, Radim Klásek, Vít Maštalíř, Jan Niesyt



Rodinné divadelní představení “Aladin“ zve do světa příběhů „Tisíce a jedné noci“. Vypráví barvitý příběh chlapce Aladina, který se prolíná s vyprávěním o králi Šahriarovi a statečné a moudré Šeherezádě. Před smysly diváka se rozprostírá cizokrajný a dálkou vonící svět putujících nomádů, moudrých vezírů, tajuplných míst, zahrad a paláců s bohatstvím mocných vladařů a králů. Dospívající chudý chlapec Aladin díky získané kouzelné lampě zázračně zbohatne. S pomocí džina, který splní každé jeho přání, se stane majitelem nádherného paláce, do kterého přivádí i svoji novou lásku - princeznu Badralbudur. Štěstí, ke kterému mu dopomohla kouzla a moc lampy se však zdá být prchavé a nejisté. V souboji s mocným kouzelníkem, který o lampu od začátku příběhu usiluje a hodlá se jí za každou cenu zmocnit, se přeci jen musí mladý Aladin nakonec spolehnout na to, co mu žádná kouzla nemohou zajistit – svou odvahu, lásku princezny Badralbudur a věrnost malého velblouda, přítele se kterým se během svého putování potkává. Matěj Forman spolu s autorským týmem vytvořil magické představení, kde pomocí loutek, stínohry, výtvarné dekorace i působivého hlasu a hudby ožívají karavany velbloudů, otevírají se brány velkolepého paláce a pod nebem plným hvězd se rozprostírá nedozírná krajina pouště. Toto rodinné představení hledá všemožnými prostředky způsob, jak přenést dětské i dospělé diváky do míst, kde na samé hranici fantazie začíná cesta a na ní velké dobrodružství.



Video trailer představení zde: https://vimeo.com/166231882

Reportáž ČR: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1811132-lod-tajemstvi-priveze-aladina



Vstupné jednotné 250,- kapacita velmi omezena!!! Představení se koná v rámci Valdštejnské slavnosti Jičín 2018



Prodej vstupenek od 23. 3. 2018 v Městské informační centrum Jičín a také na našem webu www.kzmj.cz