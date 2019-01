Advent na Žižkově náměstí, Jičín

Místo pro setkání s přáteli.

Připravili jsme pro Vás fantastický svařák do hrnečku s Ježíšem, zabíjačkové hody a další občerstvení, dvoudenní řemeslné trhy a dílničky pro děti.

Už víte na co můžete v době adventu v Jičíně těšit?

Ani letos nebude v předvánočním čase v Jičíně chybět bohatý program. Jičínští i turisté se mohu těšit na řadu koncertů, divadelních představení a dalších akcí, které budou pořádat jednotlivé spolky a sdružení. Oproti minulým rokům se letos neuskuteční Adventní městečko v rámci jednotlivých víkendů. Hlavní program se odehraje první prosincový víkend, tedy v sobotu 1. a neděli 2. prosince na Žižkově náměstí. Zde bude po oba dny probíhat rozsáhlý adventní jarmark, jehož součástí budou také vepřové hody. Pro děti bude připraveno zábavné zdobení stromku se samotným vévodou Albrechtem z Valdštejna. Po celou dobu trhů bude probíhat kulturní program.

Jako tradičně bude připravena akce s názvem Vánoce na bráně. Vše začne v sobotu ráno po 9 hodině otevřením Valdické brány, která bude vyzdobena vánočními dekoracemi studentů zahradnické školy v Kopidlně a rodinou věžníka. Prodávat se zde budou svícny a adventních věnce od zahradníků a v provozu bude také dětská kolíčková dílna. Na ochozu budou příst na kolovrátcích a nabízet své hebké a teplé drobnosti dvě „ovčí babičky “ Maruše Nová a Janka Borghuis.

No a co by to bylo za advent bez rozsvícení vánočního stromu. To se uskuteční jako tradičně v neděli v 16:00. Již v průběhu odpoledne budou po Valdštejnově náměstí chodit andělé na chůdách, kteří budou rozdávat texty Jičínské koledy, která zazní těsně před rozsvěcením stromu.

5. prosince se můžou všechny ratolesti těšit na Mikulášskou nadílku v parku, která začne v 15:30 žehnáním Mikulášům, bude pokračovat samotnou nadílkou a zakončena bude čertovským rejem. Po jeho skončení se můžete přesunout do Biografu Český ráj na pohádku Čertí brko, která na program volně navazuje.

Advent Vám může zpestřit také několik adventních koncertů. V pondělí 10. prosince vystoupí v Porotním sále jičínského zámku soubor Linha Singers a tematicky zahraje vánoční kantorskou muziku. Druhý koncert obstará Orchestr Václava Hybše s hosty v rámci svého celorepublikového turné. V Masarykově divadle vystoupí ve čtvrtek 13. prosince. V sobotu 15. prosince pořádá Nadační fond – Jičín město pohádky koncert v kostele sv. Jakuba. Uslyšíte pražský sbor Gospel Limited. V rámci adventu také vystoupí i další místní sbory – Smetana a Foerster.

Kompletní program bude k dispozici v programové brožurce a též na advent.jicin.cz