5.ročník Modelářské výstavy Slatiny

Srdečně Vás zveme na

5.ročník modelářské výstavy do kulturního domu ve Slatinách

Uvidíte:

modely aut,hasičské techniky a letadel

modely parních strojů a legendárních plechových hraček na klíček

Přes 150 unikátní modelů starých retro hraček

Velké kolejiště ve velikosti TT s osobními a nákladními vlaky s řadou novinek

modely autíček značky Škoda a jedinečné modely Monti Systém

Ukázka přes 1000 modelů kamionů,speciálních tahačů,sklápěček,velkých jeřábu,bagru,nakladačů,

Speciální těžká přeprava a doprovodná vozidla

Exkluzivní série modelů souprav českých spedicí(CS Cargo,Greenlog,Esa logistika,DST Děčín ale i místní firmy)



Speciální diorama težby dřeva,velkého lomu,parkoviště,staveniště,větrná elektrárna, mini Agro scene a vše v jednom měřítku

Premiérové představení novinek v sobotu od 13h

Rc modely bagru,jeřábu,tanku

Během výstavy se koná malá sběratelská burza různých modelů autíček a jiných prostředků a doplnků

Návštěvní doba : pá 17.5 od 9h do 18h

sobota 18.5 od 9h do 18h

neděle 19.5 od 9h do 17h

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ