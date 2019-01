3. noční Vánoční výstup na Sněžku

Milý přátelé opět tu máme noční Vánoční výstup zasněženou Sněžkou a jejími hřebeny. Kdo už jste byl v loni tak víte jak probíhá cesta. Pro ty co jdou prvně je sraz v Peci pod Sněžkou. Bude se vycházet po 22h aby byl dostatek času na odpočinky. Plánovaný výstup na onu Sněžku je cca 3. hodina. Trasa výstupu je velmi náročná a poměrně dlouhá, cca 12km jen na Snežku. Trasa povede z Pece pod Sněžkou-Rychtrovy Boudy- Chata Výrovka-Luční Bouda- Slezký dům- Sněžka. Cesta na zpět je nejideálnějsí přímo na Růžohorky rovnou do Pece. Doporučuji se teple obléci, společně s kvalitní obuví která se Vám nepromáčí. Povinná výbava je určitě čelovka (baterka), popřípadě s náhradními bateriemi to doporučuji, jde o cca výstup 5-7h. Jídlo si určitě vezměte, jelikož každá chata nebude otevřená pro koupi něčeho k snědku. Pití je samozřejmostí, bude možné se opět občerstvit na Rychtrovy Boudě, Výrovce, Poštovna, Bistro Sněžka, dále se pokusím zajistit i Luční Boudu. Dále nepovinné ale i celkem důležité věci jsou sněžnice, hodně ulehčí pohyb po sněhu i když se půjde vždy po vyznačené trase kvůli která je upravená od skútrů či pásových strojů. V minulém roce při velké účasti sněžnice třeba moc nebyli pokud jste se ocitaly v posledních řadách tak bylo krásně ušlapáno. Nevyhneme se každopádně závějím či nafoukaným cestám sněhem :-D. Budu velmi rád když budete opatrní ve všech směrech, naštudujete řádně trasu ať se z toho pro někoho nestane noční můra, kterou přidám do 1.11.18 (na požádání zašlu i na mail) https://www.facebook.com/events/2198276390243539/