Zapiš si do diáře 25.5.2019!!!

SQS Vláknová optika a.s. slaví 25 let a zve Tě na rodinný den, který si užiješ!!! Čeká Tě Wohnout, Walda Gang, Lollipopz, Michal z Kouzelné školky, kouzelník, artisté, divadélko ..... a spousta další zábavy. Součástí oslav bude i Den otevřených dveří.

To všechno v areálu firmy v Nové Pace.

Další informace a podrobnosti budeme postupně přidávat...zažijte s námi víc