21. knihovnická dílna 12.–14. září 2017 v rámci festivalu Jičín – město pohádky

ČESKÝ ROK ANEB TRADICE TRADIČNĚ I NETRADIČNĚ

ÚTERÝ 12. ZÁŘÍ

9:00 – 10:30 Prezence účastníků v budově knihovny

10:30 – 10:45 Zahájení 21. knihovnické dílny

10:45 – 13:30 Práce s literaturou pro děti do deseti let

Seminář Mgr. Petry Bubeníčkové, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

13:30 – 14:30 Čas na oběd a ubytování

14:30 – 17:45 Slovanská mytologie v cykličnosti ročních dob

Zážitkový výstup formou dramatické výchovy MgA. Václavy Křesadlové, Ph.D.

17:45 – 19:00 Čas na večeři

19:00 Fyzické básnictví Petra Váši

Vystoupení českého básníka, hudebníka, textaře, skladatele, výtvarníka a experimentálního herce.

STŘEDA 13. ZÁŘÍ

8:30 - 13:00 Kdo pokládá k četbě otázky a jaké?

Seminář PhDr. Ondřeje Hausenblase. Ukážeme si a pak i vyzkoušíme sami na sobě, jaké typy otázek

napadají čtenáře, jaké napadají toho, kdo čtenáře vede, k čemu které otázky míří a kde se vlastně

vyskytují odpovědi na tyto rozmanité typy otázek. S konkrétními texty z knížek pro děti a mládež si

ověříme, jak je možné vést tzv. vážný hovor o četbě se skupinou čtenářů. Do své knihovnické praxe si

účastnice a účastníci odnesou nápady, jak zachytávat a rozvíjet pomocí hovoru o četbě hlubší zájem o

čtení u čtenářů "povrchových" i "hloubkových".

14:00 – 15:30 Trendy v současné literatuře pro děti

Dílna Ivy Pecháčkové z nakladatelství Meander. Možnost výhodného nákupu knih pro děti a mládež.

15:35 Na Brada za Koniášem?

Na poetickém místě kousek za Jičínem bude připravena literární a hudební dílna Michaela Pospíšila,

přednáška RNDr. Věry Černé O vile Na Vinici a okolí Brad a vyprávění JUDr. Jaroslava Veselého O

literární tradici a písních Českého ráje.

ČTVRTEK 14. ZÁŘÍ

10:00 Kolokvium na téma Obrana obran (porotní sál jičínského zámku)

Přednáška prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc., o proměnách obrany českého jazyka v našich dějinách a

literární pořad Alfréda Strejčka. Účastníci knihovnické dílny mají možnost vystoupit se svým

příspěvkem nebo v rámci diskuze.

13:00 Setkání u kávy v knihovně – závěr knihovnické dílny

Ve volném čase je možné navštívit inspirativní pořady v rámci festivalu JMP

Projekt se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury ČR