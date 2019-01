10. výročí založení Duhy

V roce 2009 jsme v Hořicích založili občanské sdružení na podporu péče o umírající, které dnes již znáte pod názvem Domácí hospic Duha, o.p.s. Přijďte společně s námi oslavit desáté narozeniny Duhy! V té desítce se totiž ukrývají stovky rodin, kterým jsme pomáhali, desetitisíce kilometrů, které naše zdravotní sestry najezdily za pacienty a nespočet zdravotních úkonů. Víme, že těch deset let mělo smysl! Nic z toho by se však neuskutečnilo bez vaší podpory a pomoci! Přijďte na oslavu do Biografu Na Špici, na dort a na setkání se zajímavými hosty. Těšíme se na vás i na společné vykročení do další desítky! Vaše Duha

Program

Účast na jakékoliv části programu je volitelná a zcela zdarma!

Mše svatá

16:00 - Chrám Narození Panny Marie v Hořicích, celebruje J. Ex. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., biskup královéhradecký

18:00 - Oslava a kulturní program v Biografu na Špici

Občerstvení zajištěno