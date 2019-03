1. trénink amerického fotbalu pro ženy

Milé dámy.

Blíží se nám čas prvního setkání. Proto je potřeba upozornit na pár důležitých bodů.

Začátek tréninku je od 16 hodin na Matějkově sportovišti, kde budeme mít rezervovanou část hřiště. Určitě nás najdete. Upozorňujeme, že zde nejsou šatny ani sprchy, proto se podle toho prosím zařiďte. S sebou potřebujete pouze sportovní oděv a obuv. Případně vodu na pití.

Je pro Vás zajištěno hlídání dětí od 15:30 do 18:00.

Bude to úplně první trénink amerického fotbalu žen v Jičíně, proto se nebojte ptát. Americký fotbal je náročný sport na koordinaci těla, ale i pochopení principu hry, proto se nenechte odradit, času na přípravu máme spoustu.

Náš společný cíl bude vydržet a hlavně si to užít.

Každá z Vás má šanci být nejlepší. V tom je krása amerického fotbalu.

Moc se na Vás těšíme.