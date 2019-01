Městská knihovna v Lázních Bělohradě vypisuje 1. ročník soutěže

autorské poezie „Ze šuplíku“

motto soutěže: „Češi slaví stovku…“

Téma : libovolné

Kategorie: I. do 15 let

II. 16 – 30 let

III. 31 – 100 let

Rozsah: maximálně 5 básní – dosud nepublikovaných napsaných na stroji nebo počítači

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení autora

věk

adresu, případně další kontakty

podpis

Podáním přihlášky autor dává organizátorům svolení ke zveřejnění jeho jména pro vyhodnocení soutěže, včetně tisku. Dále uděluje souhlas se zveřejněním jeho prací.

Uzávěrka soutěže 10. 10. 2018

Přihlášky a soutěžní práce lze zasílat emailem či poštou, případně doručit osobně do knihovny

knihovna@lazne-belohrad.cz - do předmětu uveďte: literární soutěž

poštou na adresu: Městská knihovna, Barákova 419, 507 81 Lázně Bělohrad

Vyhodnocení provede tříčlenná porota v čele s literární osobností.

Slavnostní vyhlášení proběhne 25. října 2018 od 19 hodin v městské knihovně Lázně Bělohrad



Těšíme se na vaše příspěvky. Za organizátory Alena Kuželová a Pavel Vydra…