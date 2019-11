KDY: středa, sobota, neděle

KDE: Zimní stadion Jičín

ZA KOLIK: 30 korun

Veřejné bruslení se na jičínském zimáku koná každou středu od 14.30 do 16 hodin. Oba víkendové dny se pak můžete sklouznout od 13 do 15 hodin a v sobotu navíc i od 19.30 do 21 hodin. Za 30 korun vám tu brusle i nabrousí. V době prázdnin bývají vyhrazené i další časy. Aktuální informace naleznete na www.sport-jicin.cz/zimni-stadion.