Tip na pěknou podzimní procházku.

První letošní turistický výšlap - Pochod za Rumcajsem - přilákal do Jičína a jeho okolí devět tisíc turistů. | Foto: Martina Šepsová



Pět kilometrů severně od Jičína se nalézá obec Brada, ve které se můžete podívat k Rumcajsově jeskyni a ke zřícenině Brada na stejnojmenném vrchu. Vždyť kdo by neznal les Řáholec z oblíbené pohádky. V jeskyni uvidíte, jak to mají Rumcajs, Manka a Cipísek uvnitř zařízené. Na vrchu Brada jsou tři sokly s křížem a sochami svatého Petra a Pavla, upravené odpočinkové místo s lavičkami a panely s popsanými panoramatickými fotografiemi výhledu. Poblíž jsou také nepatrné pozůstatky hradu ze 13. století. Jeskyně je také jedním ze zastavení na Rumcajsově stezce z Mladějova do Jičína.