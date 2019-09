Trasa může začíst třeba v Jičíně, odkud míří do Holína: podél silnice vystoupá na Prachov k pomníčkům z prusko-rakouské války doplněným panely o této válce z roku 1866.

Cyklotrasa dál vede k Pařezské Lhotě, na jejímž konci odbočíme vlevo a opatrně prudkým sjezdem kolem Pařezu, kde jsou zbytky skalního hradu s kamennou věží, sjíždí do Blat. Tam se lze v restauraci se zahrádkou na křižovatce třeba občerstvit.

Pokračuje se zpět po silnici směr Maršov až na státní silnici s odbočkou vlevo na Jičín. Po této vozovce asi 500 m na úpatí s odbočkou vlevo do Dolního Lochova, dále do Ostružna a kolem letiště zpět do Jičína. Celkově výlet nepřesáhne 22 kilometrů.

Při tomto výletě je možné si přidat krátkou pěší vycházku po Prachovských skalách od Turistické chaty, kam lze sjet z Prachova.

Na cestu k Jinolickým rybníkům se vydáte obdobnou cestou. Z Jičína vyšlapete na Prachov stejně jako u předchozí trasy, ale na křižovatce asi 500 m před Pařezskou Lhotou odbočíte vpravo a budete sjíždět dolů do Březky a dále kolem Jinolických rybníků, kde je možné zastavit, vykoupat se a také občerstvit.

Pokračujete do obce Jinolice a na státní silnici Turnov - Jičín odbočíte vpravo.

Jen asi 500 m pojedete směrem na Jičín a pak odbočíte vlevo do Dolního Podůlší a přes železniční trať do Zámezí. Po zdolání prudkého sjezdu zahnete vpravo do Železnice a po jejím projetí se na silnici z Lomnice na Jičín dáte vpravo do Valdic. Cyklostezkou lipovým stromořadím se vrátíte nazpět do Jičína.

Pokud se nebudete koupat v Jinolických rybnících, doporučeno je otevřené koupaliště Kníže v Jičíně. Celkem ujedete asi 20 kilometrů.

Trasa podle GPS:

Jičín - 50.4372261N, 15.3516250E

Holín - 50.4516061N, 15.3206997E

Prachov - 50.4640442N, 15.3082353E

Březka - 50.4792106N, 15.2956811E

Jinolice - 50.4787281N, 15.3297111E

Dolní Podůlší - 50.4756431N, 15.3434931E

Zámezí - 50.4780914N, 15.3564714E

Valdice - 50.4550136N, 15.3848822E