Trasa začíná na jičínském náměstí, kam se po dlouhých sedmdesáti kilometrech zase vrací.

Po vedlejších silnicích, kde nehrozí časté uhýbání před auty, lze z Jičína vyrazit rovinatou krajinou přes Popovice a ve Vitiněvsi odbočit na Milíčeves. Zde se lze potěšit pohledem na místní zámek, kde dnes působí domov důchodců.

Odtud pokračujeme nenáročným profilem trasy do Slatin, kde pro změnu stojí barokní kostel. Dále do Jičíněvsi, přes Liběšice do Češova a dotud na Kozojedy, které zdobí místní dřevěný kostelík. Odtud alejemi do Slavhostic s odbočkou vpravo do Vršce a do Kopidlna.

V Kopidlně lze výletníkům naplánovat užitečnou přestávku, jejímž cílem nemusí být jen načerpání sil. Ve městě sídlí střední zahradnická škola, což lze ocenit při prohlídce zámeckého parku i samotného zámku.

Z Kopidlna trasa směřuje vpravo z tamního náměstí na Libáň a za přejezdem doleva. Trasa míjí Bučický rybník a kolem bývalého mlýna se dostáváme do Rožďalovic.

Odtud cesta stoupá kolem kostela na Libáň a kolem Pilského rybníka přes Brodek do Dětenic. Ty nabízejí řadu atrakcí, které mohou zabavit děti i dospělé na celý den: vedle místního zámku či jeho parku je tam známá například hospoda se svéráznou obsluhou. Odtud míříme do Libáně a dále po červené do Starých Hradů.

Odtud jedeme přes Sedliště, Bystřici a Střevač do Bukvice.

Přes Podhradí s pozůstatky starobylého hradního komplexu a s úchvatnou vyhlídkou na okolí sjíždíme do Vokšic, kde lze rovněž navštívit zámek či místní galerii. Dále trasa spěje k cíli: kolem Březiny zpět do Jičína.

Trasa podle GPS:

Jičín 50.4372258N, 15.3516247E

Popovice 50.4145894N, 15.3727967E

Vitiněves 50.3933047N, 15.3782094E

Milíčeves - Slatiny 50.3776581N, 15.3951556E

Liběšice 50.3448828N, 15.3606394E

Slavhostice 50.3088111N, 15.3493797E

Vršce 50.3238517N, 15.3230483E

Kopidlno 50.3308508N, 15.2702933E

Rožďalovice 50.3047644N, 15.1696167E

Dětenice 50.3680792N, 15.1705206E

Libáň 50.3754158N, 15.2168436E

Staré Hrady 50.3860111N, 15.2129572E

Střevač 50.4043581N, 15.2744803E

Bukvice 50.4124858N, 15.2945297E

Podhradí 50.4184725N, 15.3105253E

Vokšice 50.4271811N, 15.3228700E