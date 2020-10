Výlet do Míletína, rodného města Karla Jaromíra Erbena.

Hrad Pecka. | Foto: Jan Špelda/www.cyklopecky.info

Středně náročná cyklotrasa zvlněnou krajinou vás provede krásnou přírodou – krajem Karla Jaromíra Erbena. Zastavíte se v Hořicích a romantickým údolím říčky Bystřice, dojedete do Miletína, rodného města K. J. Erbena. Poté vystoupáte na Zvičinu, kde stojí barokní kostel sv. J. Nepomuckého. Následně si lehce odpočinete při sjezdu do Vidonic, odkud vás čeká další stoupání, na jehož konci vás přivítá raně gotický hrad Pecka ze 14. století. Tímto náročnější část trasy končí a už budete klesat do Lázní Bělohrad, kde je lesopark Bažantnice s rašelinnými jezírky a minerálními prameny. Trasa patří mezi Cyklopecky východních Čech – více na www.cyklopecky.info.