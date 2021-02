KDY: denně do 28. února 2021

KDE: Lomnice nad Popelkou

ZA KOLIK: zdarma

Středisko volného času Sluníčko v Lomnici nad Popelkou vyzývá všechny děti, aby vzaly plyšáka do baťůžku nebo náruče a vydaly se s ním na vycházku. Ty malé samozřejmě v doprovodu rodičů či prarodičů. Každý týden v pondělí SVČ Sluníčko zveřejní na svém webu fotografii místa, kam se máte vydat. Když pak svého plyšáka vyfotíte na stejném místě a pošlete fotografii na info@svclomnice.cz nebo na facebook SVČ Sluníčko, získáte další barevné kolečko do výzvy Domeček plný koleček. A ještě si užijete pěkný výlet. Kolečko si můžete vyzvednout každý pracovní den v okénku Turistického informačního centra na náměstí od 14 do 16 hodin.