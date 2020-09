Vinobraní na Kuksu bude

Tradiční slavnosti vína a burčáku se uskuteční v sobotu 12. září od 9 do 18 hodin na Kuksu. Letos to bude již 14. ročník. Vinaři v romantickém prostředí barokního areálu představí to nejlepší ze své úrody a chybět nebude pestrý kulturní program. Samozřejmostí je široká nabídka delikates a pochutin skvěle se hodící k nabízeným vínům.