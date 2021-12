Vyzkoušejte si od 11. prosince do 6. ledna na vlastní kůži, jak vypadaly Vánoce v Krkonoších na přelomu 19.–20. století. Dozvíte se, jak lidé trávili vánoční období, jaké příběhy si vyprávěli, když venku mrzlo, či jak vypadal Štědrý večer na horách. Sváteční procházku s výstavou v areálu Doteku v Horním Maršově je možné zažít denně v době od 9.00 do 17.00 hodin. Vše trvá asi 1,5 hodiny. Vánoční procházka se bude řídit aktuálními epidemiologickými nařízeními vlády.

Zimní plavání v Náchodě

KDY: 11. prosince od 11:30 hodin

KDE: Náchod



Sportovní klub dálkového a zimního plavání Výtahy Náchod – Metujští tygři pořádá 51. ročník závodu Českého poháru „Zimní plavání v Náchodě“ a 23. ročník Memoriálu Jiřího Řebíčka – O pohár starosty města Náchoda. Plavat se bude v sobotu od 11:30 hodin v rybníku Podborný, který se nachází na Plhově za koupalištěm. Závodní tratě budou dlouhé 250, 500, 750 a 1000 m. Veřejnost si může vyzkoušet 100 m. Přijďte plavce podpořit!

Výstava betlémů a zdobení perníčků

KDY: o adventních víkendech od 13 od 16 hodin

KDE: Opočno

Děkanství na Trčkově náměstí v Opočně zve na výstavu betlémů. Otevřeno je o adventních víkendech od 13 od 16 hodin. Komentované prohlídky začínají vždy ve 13:00, 14:00 a 15:00 hodin. Zpívání koled u adventního věnce a rozsvícení svíce je na programu vždy v sobotu v 16:00 hodin. Tuto sobotu od 14:00 hodin se navíc můžete těšit i na doprovodný program v podobě zdobení voňavých perníčků.

KOMNATY DIVOVÁNOC

KDY: 11. prosince

KDE: Jičín



Valdštejnská lodžie v Jičíně zve v sobotu od 14 hodin na netradiční adventní akci pro celou rodinu v prostorách barokní památky s vánočními dílnami, divadly, koncerty a betlémem. Vzhledem k vládním opatřením bude akce probíhat jinak, než bylo obvyklé. Během dne proběhne několik představení a koncertů. Kapacita každého z představení bude omezena. Diváci si budou moci zakoupit vstupné a zúčastnit se pouze jednotlivých představení, která se budou opakovat. Chceme však uspokojit maximum diváků a proto se budou jednotlivá představení opakovat. Bohužel se letos budeme muset obejít bez Divobetlému, dílen a vánočního trhu.

PŘEDSTAVENÍ - časový harmonogram:

14.00 - 15.00 Setkání před Betlémem - Víťa Marčík

15.10 - 15.50 Ovečka betlémská - studio Damúza

17.00 - 17.40 Ovečka betlémská - studio Damúza

16.10 - 16.50 Kouzelný vánoční zvonek - Loutky bez hranic

17.10 - 17.50 Kouzelný vánoční zvonek - Loutky bez hranic



KONCERTY - časový harmonogram:

16.00 - 17.00 ENSEMBLE POLYFONION - hudba bulharských kláštěrů

17.30 -18.30 PEREGRIN - písně středověkých poutníků

19.00 - 20.00 JANA VÉBROVÁ - osobitá písničkářka ze Sudet

20.30 - 21.30 NITTEL NACHT GOB - svérázná podoba vánoční hudby

Vánoční workshop v galerii

KDY: 11. prosince

KDE: Náchod

Galerie výtvarného umění v Náchodě zve v sobotu od 14 do 16 hodin na vánoční workshop pro širokou veřejnost s výtvarníkem Jaroslavem Novákem věnovaný podmalbě na sklo, kterou si účastníci vyzkouší. Materiál a pomůcky v ceně. Nutná rezervace na ansorge@ gvun.cz nebo telefonu 491 427 321.

Od Martina po Tři krále

KDY: do 9. ledna

KDE: Police nad Metují



Nenechte si v těchto dnech ujít výstavu, kterou Muzeum Náchodska tradičně pořádá ve vánočním období v polické Dřevěnce. Návštěvníkům představuje takzvané obchůzkové postavy, jež během adventu navštěvovaly každou domácnost našich předků. Do dneška se dochovala tradice obchůzek těchto postav jen v minimální míře. Jedná se například sv. Mikuláše. Víte ale, proč a kdy dříve chodily Barborky? Že to byly dívky oblečené v bílém? A že svatá Lucie je jedna z mála historicky doložených postav mučednic? Pokud vás zajímá více, přijďte do vánočně vyzdobené staré školy Dřevěnky v Hvězdecké ulici. Dozvíte se něco nejen o křesťanských světcích a svátcích, ale také o lidových tradicích, jež mají mnohdy svůj původ v pohanských dobách. Výstava bude veřejnosti přístupná až do 9. ledna příštího roku, a to denně kromě pondělí od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Navštivte betlém i Ježíškovu kancelář

KDY: do Tří králů

KDE: Jaroměř-Josefov

Pokud chcete zažít neopakovatelnou vánoční atmosféru, zavítejte do Jaroměře-Josefova. Manželé Bauerovi opět rozsvítili své obydlí i nádherný betlém, ke kterému jsou zváni všichni slušní návštěvníci. V Ježíškově kanceláři pak můžete připojit svůj vzkaz do nebes. Dům rozzářily tisíce světel už od první adventní neděle. Po letech to bylo opět se sněhem, který násobí zážitek i v těchto dnech. A až do Tří králů, denně od 17 do 22 hodin je betlém přístupný všem dobrým lidem. Každou celou hodinu zazní koleda s velkým blikáním, každou půl krátká. V jesličkách, jako každý rok, je umístěná schránka na dopisy Ježíškovi, které vám Bauerovi rádi předají. Od 22 hodin do jedné hodiny po půlnoci už dům jen svítí a brána je zavřená.

Ježíškova pošta

KDY: 12. prosince od 10 do 18 hodin

KDE: na náměstí Jiřího z Poděbrad, Hořice



Dům dětí a mládeže Hořice organizuje v neděli akci spojenou s ozdobením malého stromečku na náměstí. Ozdoby můžete vyrobit doma nebo v samoobslužné dílně u stromečku. V blízkosti betlému navíc bude umístěna schránka na dopisy pro Ježíška. Na dopis je potřeba uvést zpáteční adresu. A v dalších dnech se můžete těšit na odpověď.

Výstava betlémů

KDY: do 30. prosince

KDE: Památník K. V. Raise, Lázně Bělohrad

Uvidíte rozličné papírové betlémy všech velikostí, krásný keramický betlém a anděly od paní Daniely Vítové, netradiční betlém z šustí od paní Evy Pavlíkové nebo například na 6 m dlouhý betlém zapůjčený Jarmilou a Josefem Haldovými. Monumentální stavěcí betlém vás ohromí už jen počtem figur vyřezaných ze dřeva, kterých je na 2000 a stále přibývají další.

Mezinárodní festival outdoorových filmů

KDY: 10. – 11. prosinec

KDE: Malá Úpa



Nenechte si ujít putovní přehlídku adrenalinových, sportovních a outdoorových filmů, která se koná již počtvrté v Malé Úpě. Pečlivě vybrané filmy doplní dvě cestopisné přednášky:

v pátek od 17:00: Jiří Potůček – Mexiko křížem krážem – barvité líčení jeho poslední výpravy do Mexika

v sobotu 17:00: Martin Půlpán alias Lost Czech Man bude vyprávět o tom, jaké to je projet Hedvábnou stezku stopem

Promítat se bude v Galerii Celnice (Horní Malá Úpa 100), která má omezenou kapacitu, takže je lepší si místa rezervovat dopředu – rezervační formulář najdete na webu: https://bit.ly/3DPc2UO

Drobné občerstvení bude k dispozici ve foyer Galerie, kde si budete moci natočit i místní pivo Trautenberk.

Podrobný a především pestrý program, který začne dnes od 17 hodin a skončí v sobotu večer, najdete na webových stránkách Malé Úpy.

Pěšky nebo kočárem s panem Gočárem

KDY: 11. prosince od 10 do 14 hodin

KDE: Hradec Králové

Napadlo vás někdy, jaké by to bylo, kdyby vám o architektuře a urbanistickém pojetí Hradce Králové vyprávěl sám jeho tvůrce Josef Gočár? V sobotu to můžete skutečně zažít. Nejprve se na Hradec Králové podíváte z výšky, z ochozu Bílé věže, pak projdete k Labi a zastavíte se u Muzea, za mostem u Novákových garáží, abyste krátce na to obdivovali architektův um na Masarykově náměstí. A na co se můžete ještě těšit? Jak vznikal Sbor kněze Ambrože a samozřejmě komplex Gočárových škol. Zajímalo by vás něco dalšího? Pan Gočár je vám zcela k dispozici a rád vám poví vše, na co budete zvědaví, stačí jen přijít a ptát se. Rezervace je nutná na www.dobredivadlo.cz.

Rychnovské pětky na dráze

KDY: 12. prosince

KDE: Rychnov nad Kněžnou



4. ročník běžeckého závodu R5 na dráze pořádají kluci z RFOBL Teamu v neděli od 9:30 do 12 hodin na atletickém stadionu v Rychnově nad Kněžnou.

Rodinné odpoledne v knihovně

KDY: 11. prosince od 15 hodin

KDE: Dobruška

Zábavný program pro rodiny s dětmi nabídne kromě her soutěží také loutkové divadlo O Prasátku či výrobu drobných vánočních dekorací a dárečků.

Benefiční koncert pro malého Zdendu

KDY: 12. prosince od 17 hodin

KDE: Společenský dům Solnice

ZA KOLIK: 250 korun + dobrovolné



Benefiční koncert skupiny Song pro Zdendu, šestiletého chlapce, který se narodil se vzácným onemocněním spinální muskulární atrofie. Výtěžek ze vstupného bude použitý na nákup rehabilitačních pomůcek pro malého Zdendu.