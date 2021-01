Ptačí hodinka

KDY: od 8. do 10. ledna 2021

KDE: kdekoliv

ZA KOLIK: zdarma

Česká společnost ornitologická opět organizuje Ptačí hodinku. Zapojit se může každý. Vyberte si vhodné místo k pozorování nejlépe krmítko s pestrou nabídkou potravy. Kdykoliv v průběhu 8.- 10. ledna sčítejte ptáky po dobu jedné hodiny. U každého druhu zapisujte vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Počítají se všichni opeřenci, i ti v okolí nebo přeletující. Údaje je možné zadávat online na stránkách www.ptacihodinka.birdlife.cz či do papírových formulářů z letáku, který je na stránkách volně ke stažení. Výsledky odešlete do 15. ledna 2021.





Charitativní sbírka pro pěstounské rodiny

KDY: do 14. ledna 2021

KDE: Zámek Hořice

ZA KOLIK: záleží na každém z vás



Chystáte se o víkendu na velký povánoční úklid a máte doma sportovní náčiní, hračky nebo oblečení v dobrém stavu, ze kterých vám ratolesti už vyrostly, darujte je rodinám, které se rozhodly poskytnout domov dětem, jež by jinak musely žít v ústavech. Přineste vše na hořický zámek, a to v pondělí 11. ledna od 10:30 do 12:00 hodin, nebo ve čtvrtek 14. ledna od 15:30 do 17:00 hodin. ZPoté všechny darované věci poputují do skladu v Sadové, odkud se dostanou přímo do pěstounských rodin v našem kraji.

https://www.pestounskerodiny.cz/

Rozhledna na Šibeníku

KDY: denně v době od východu do západu slunce za klimaticky vhodných a zdraví

neohrožujících podmínek

KDE: Nový Hrádek

ZA KOLIK: zdarma

Vrch Šibeník se může pyšnit novou dominantou. Jako první v ČR a možná i ve světě byl pro účely rozhledny využit tubus větrné elektrárny. Projekt Pavla Suchého zvítězil v roce 2014 v rámci architektonické soutěže O cenu Petra Parléře. Stavba je součásti projektu „Česko-polská Hřebenovka - východní část“. Rozhledna se nachází v nadmořské výšce 655 m, celková výška konstrukce je 47 metrů výška výhledu je ve 32 metrech, kam ze země vede 183 schodů. Za hezkého počasí nabízí krásný výhled nejen na Nový Hrádek, ale i vrcholky Orlických hor, část Polska, nádrž Rozkoš nebo i Kunětickou horu u Pardubic.

Výlet do světa energie

KDY: po nutné registraci

KDE: www.cez.cz/virtualne-v-elektrarne

ZA KOLIK: online a zdarma



Spustit se až na dno jaderného reaktoru, čelit vzdušným poryvům na střeše gondoly větrné elektrárny nebo zkusit teplotu kotle klasické elektrárny? To vše a mnohem více můžete poznat díky lednovým virtuálním prohlídkám. Průvodci infocenter ČEZ nyní zdarma odemknou taje energetiky široké veřejnosti. Na zájemce čeká od 9. ledna absolutní novinka: on-line výlet do světa energie. Na webu www.cez.cz/virtualne-v-elektrarne si stačí vybrat některou z komentovaných virtuálních prohlídek a registrovat se na volný termín. Například v sobotu 9. ledna se od 11 hodin virtuálně otevře Temelín a v neděli 10. ledna od 16 hodin Dukovany. Ale termínů je v lednu mnohem více.

Čarodějnické procesy v Kladském pomezí

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.youtube.com/watch?v=oPmacA2ye70&feature=youtu.be

ZA KOLIK: zdarma

Od 16. do 18. století probíhaly v Čechách čarodějnické procesy. Ty první se odehrály na Náchodsku. V tajemném i napínavém videu historik Richard Švanda vysvětluje, co vedlo k těmto procesům, kdo v nich byl obviněný a jak odsouzenci skončili.

Objevte běžecké stopy

KDY: za příznivých sněhových podmínek

KDE: Krkonoše

ZA KOLIK: zdarma



Projekt „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“ propojuje pravidelně upravovanými lyžařskými trasami celé Krkonoše, což je plně srovnatelné i v evropském měřítku. V každé zimní sezoně, již od roku 2000, je péčí prakticky všech lyžařských areálů a klubů, a i některých měst a obcí připraveno pro návštěvníky Krkonoš několik setkilometrů vyznačených a pravidelně upravovaných lyžařských běžeckých tras. Podle kvalifikovaného odhadu návštěvnosti se dá předpokládat, že nabídky svést se v kvalitně upravených a nádhernou přírodou vedených lyžařských stopách, využívá v zimní sezoně až kolem jednoho milionu návštěvníků Krkonoš. Celými Krkonošemi od Harrachova až do Žacléře prochází páteřní, 71 km dlouhá, Krkonošská magistrála. Na ni pak navazuje více než 500 km místních lyžařských cest a okruhů. Běžecké trasy s mimořádnými výhledy na panorama Krkonoš najdete nejen v centrální horské, ale i podhorské oblasti. Zavedou vás do krásných, často méně frekventovaných, a proto ještě málo objevených, míst Krkonoš. Aktuální stav upravených běžeckých tras najdete na https://www.bilestopy.cz/krkonose

Slasti a strasti Tomáše Magnuska aneb Jak jsem zhubl 75 kilo

KDY: kdykoliv

KDE: kniha je dostupná v internetových knihkupectvích

ZA KOLIK: od 211 korun

Kniha s mnohoslibným názvem Slasti a strasti Tomáše Magnuska vznikla před nedávnem velmi kuriózním způsobem, v době, kdy jsme se nemohli setkávat, a tak vznikala prakticky na dálku a ve velmi krátké době. A o čem vlastně je? Snad nejlépe to vystihuje sám autor a také hlavní postava příběhu, režisér a herec Tomáš Magnusek: „Vážení čtenáři, o vzniku téhle útlé knížky jsem velmi dlouho pochyboval. Tedy spíše o možnosti mého zhubnutí, díky němuž kniha vznikla. Důvod je prostý. Šestnáct let jsem nepřetržitě tloustl. Každý rok jsem přibral přibližně sedm kilo,“ prozrazuje autor, který se v prosinci roku 2019 konečně rozhodl pro boj s obezitou a vy se nyní můžete díky této knize s jeho bojem s přebytečnými kilogramy, ale i vlastní leností a touhou po jednoduché cestě seznámit.