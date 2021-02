Harrachovská noc pod hvězdami

KDY: 6. - 7. února 2021

KDE: Harachov

ZA KOLIK: více informací zde: https://csgtriteam.cz/poradame/skimo-harrachov-aneb-harrachovska-noc-pod-hvezdami/?fbclid=IwAR08nfDT8ogwc2V5fBZnfkZRIMTcB-gnFRXBlcBKIJQ0BaZNdFei27-tNu0

Přijďte zažít Harrachovskou noc pod hvězdami jako účastník nočního skialpového závodu dvojic. Večerní Harrachov, noční Krkonošský národní park, společnost Tvého parťáka/parťačky to je zážitek, na který se nezapomíná. Skialpový závod v srdci Krkonoš. Závod je určený jak pro profesionální skialpinisty, tak i příznivce tohoto netradičního sportu nebo pouze pro nadšence zdravého životního stylu. Přijďte si užít neopakovatelnou atmosféru závodu. Přihlášení na místě 6. února nebude možné. Využijte tedy online registraci.

Výstavu „Zastavení s loutkou“ si můžete prohlédnout za sklem

KDY: do 28. února 2021, denně od 9 do 18 hodin

KDE: Trutnov

ZA KOLIK: zdarma



V prostorech SVČ Trutnov bude s využitím prosklených ploch kavárny od dnešního dne k vidění výstava „Zastavení s loutkou“. Návštěvníci si expozici prohlédnou z venkovního areálu. Výstava je věnovaná tvorbě výtvarníka, scénografa, herce, režiséra a pedagoga katedry výchovné dramatiky DAMU Praha Karla Vostárka. Své loutkářské působení započal v legendárním amatérském souboru Paraple Praha, z dalších to byl KAFR Praha, ÚLD Praha, Minor Praha, Trakař Praha, Teatro Los Barrigones Oaxaca Mexico a nyní je uměleckým vedoucím v Divadle KARROSA Praha. V přední části areálu je především pro menší návštěvníky připravena stromová hra vytvořená volně podle divadelního scénáře M. Mašatové „Čtyři pohádky o jednom drakovi“. Loutky z tohoto představení jsou umístěné na výstavě.

Hurá ven! V blátě či sněhu můžete poznávat stopy zvířat

KDY: kdykoliv

KDE: nejen v okolí Nové Paky

ZA KOLIK: zdarma

Dům dětí a mládeže Stonožka z Nové Paky radí, jak si zpestřit procházky do přírody. Možná si při nich všimnete, že když je zrovna po dešti, občas se na cestě či ve vysychající kaluži objeví různé stopy zvířat. Daleko lepší je ale současná situace, kdy je sníh a stačí se pořádně koukat. Takových stop uvidíte celkem velké množství. Jedna z možností je, že si budete jednotlivé stopy fotografovat, doma si je stáhnete do počítače a následně se pokusíte určit, komu patří. Opět vám v tom pomůže internet, aplikace v mobilu, případně tištěná kniha. Možná se pak budete divit, kolik různých zvířat před vámi po cestě šlo.

Vydejte se s dětmi na veselou masopustní stezku

KDY: do 28. února 2021

KDE: Horní Maršov

ZA KOLIK: zdarma



Středisko ekologické výchovy SEVER zve rodiny s dětmi na veselou masopustní stezku. Letos nemohly masopustní maškary do průvodu, a tak se schovaly na různých místech v Horním Maršově. Pomozte je najít! Z výloh a oken se dívá celkem 10 tradičních masopustních postav u každé z nich je krátká informace o tom, co symbolizuje a jakou roli hrála v průvodu. Jde o nenáročnou vycházku, která trvá asi jednu hodinu a lze ji projít s kočárkem. Kdo objeví všechny masky a pošle správně vyluštěnou veršovanou tajenku, získá odměnu. Navíc bude každý úspěšný řešitel zařazený do online slosování o hodnotné ceny přímý přenos se uskuteční 1. března. Informace a průvodní list s mapkou si může každý samostatně vyzvednout v dřevěné truhle na dvoře DOTEKu v Horním Maršově, denně od 9 do 17 hodin.





Poznávací hra připomene zajímavá místa v Broumově

KDY: do konce února 2021

KDE: Broumov

ZA KOLIK: zdarma

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov připravila poznávací hru, která trochu odvede myšlenky od covidových, školních a pracovních starostí a u které si budete moci připomenout, jaká jsou v Broumově krásná a zajímavá místa. Hra je jak pro děti, tak celé rodiny. Jedná se o poznávání míst (výřezů) na fotkách a případné výlety k nim. Když budete šikovní a dáte o tom Ulitě vědět, odmění vás na konci všech kol (celkem 4 kola) po vyhodnocení skvělými a praktickými cenami! Jak na to? Podrobná pravidla najdete na webu Ulity: https://www.ulita.org/2021/01/poznavaci-hra-o-broumove-a-okoli/.

Déčko připravilo sportovní trasu v aleji. Zapojte se také!

KDY: kdykoliv

KDE: Náchod

ZA KOLIK: zdarma



V zámecké aleji od obory směrem k vojenskému hřbitovu najdete 9 zastávek s obrázky s mnoha motivy. V nich pak hledáte ty shodné a dle jejich počtu plníte sportovní úkoly. Trasu připravilo Středisko volného času Déčko v Náchodě.

O zvičinském drakovi. Hra pro každého, kdo rád pátrá!

KDY: do 15. února 2021

KDE: Hořice

ZA KOLIK: zdarma

Městská knihovna v Hořicích připravila pro malé i velké milovníky pátrání soutěžní hru. Úkolem zvídavých luštitelů je zjistit jméno draka z knížky Zvič naslouchá příběhům. A jak vypátrat drakovo jméno? Nápovědy najdete na pěti různých místech v Hořicích. Záleží jen na vás, jestli si naplánujete pět krátkých procházek v různých dnech, nebo všechna místa projdete najednou. Nezáleží ani na pořadí navštívených míst, důležité je vždy najít odpověď na otázku, která k místu patří. Všichni úspěšní pátrači získají malou odměnu. Více informací najdete na webu https://knihovna.horice.org/o-zvicinskem-drakovi/d-1409

Děti si mohou zkusit různé disciplíny zimních sportů

KDY: do 28. února 2021

KDE: Trutnov

ZA KOLIK: zdarma



Po celý únor jsou v areálu Na Nivách připravená venkovní stanoviště, kde si děti mohou vyzkoušet různé disciplíny zimních sportů. Po absolvování se mohou vyfotit na stupních vítězů v připraveném fotokoutku. Naleznete zde aktivity napodobující zimní sporty jako je biatlon, curling, lední hokej a další. Provozní doba pro veřejnost je od pondělí do pátku od 14:00 do 17:00 hodin a o víkendu od 10:00 do 17:00 hodin. Při účasti na aktivitách jsou návštěvníci povinní dodržovat aktuální protiepidemiologická opatření.

Vydejte se Soví stezkou!

KDY: do neděle 7. února

KDE: Hořičky

ZA KOLIK: zdarma

Nevíte, kam vyrazit o jarních prázdninách, které jsou tento týden na Náchodsku? Zkuste se projít velkou Soví stezkou. Začátek i konec je na náměstí v Hořičkách a celá trasa má 6 km. Cesta je značena červenými stužkami. Dozvíte se mnoho zajímavostí ze soví říše a budete plnit úkoly. S sebou nezapomeňte tužku, svačinu a pití. Akci připravilo SVČ Bájo z České Skalice.

Vydejte se s dětmi na stezku za kamarády sněhuláky

KDY: do 28. února 2021

KDE: Lomnice nad Popelkou

ZA KOLIK: zdarma



Středisko volného času Sluníčko z Lomnice nad Popelkou zve rodiny s dětmi do přírody. Veselí zimní kamarádi vás provedou cestou samoobslužných stanovišť s hádankami, říkankami a zábavnými úkoly. Start je u odbočky vlevo na asfaltové cestě do obory k rybníku. Cílem je krmelec u zámečku, kde vás bude čekat veliký sněhulák Emil, který hlídá nové krmítko pro ptáčky. Chcete-li, vezměte ptáčkům či ostatním zvířátkům něco dobrého. V cíli najdete žluté kolečko do své sbírky v rámci cyklu Domeček plný koleček.