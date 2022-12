Hradecká kulturní a vzdělávací společnost ve spolupráci se statutárním městem Hradec Králové připravují pro občany města a jeho návštěvníky slavnostní přivítání nového roku. Program slavnostní akce První den spolu započne na Velkém náměstí na Nový rok v neděli 1. ledna v 16 hodin projekcí sestřihu nejvýznamnějších událostí, které se uskutečnily v Hradci Králové v roce 2022. Projekce na velkoplošnou obrazovku se uskuteční před budovou radnice. Filmové sestřihy budou promítány nepřetržitě ve smyčce, aby průběžně příchozím návštěvníkům nic neuniklo. Současně bude zastupiteli města podáván pro zahřátí teplý punč a čaj. Nebude chybět ani čočková polévka s rohlíkem nejen k potěše žaludku, ale také k symbolickému přivolání finanční prosperity v nadcházejícím roce. V 17.55 hodin promluví k občanům nově zvolená primátorka města Pavlína Springerová.

Vyvrcholením programu bude od 18 hodin tradičně zvonění na zvon Augustin a hned poté bude následovat slavnostní ohňostroj s hudebním doprovodem. „Letošní téma ohňostroje je vítězství, což má charakterizovat současnou touhu po překonání všech překážek dnešní doby – koronavirová pandemie, válka na Ukrajině, vysoká inflace, energetická krize apod,“ vysvětluje za Hradeckou kulturní a vzdělávací společnost Daniel Kučera. Na Velkém náměstí dojde mezi 10. a 20. hodinou k omezení dopravy a od 17.55 hodin bude uzavřena Soukenická ulice (směrem od Krajského úřadu) a schodiště u Kozinky.

Prohlídka krajského města aneb Silvestr s Gočárem

KDY: 31. prosince

KDE: Hradec Králové



Užijte si spojení divadelní hravosti a nenuceného vzdělávání. Hradcem Králové vás provede jeho nejslavnější architekt Josef Gočár.



Zajímá vás architektura, urbanismus a historie? Dozvíte se, jak se barokní pevnost za pouhých 30 let proměnila v Salón republiky, na který se jezdily dívat delegace ze všech koutů Evropy. Architekt vás zavede do míst, kam se obyčejný smrtelník jen tak nedostane. Čeká vás jeden den v první republice plný dobové elegance, a to v sobotu 31. prosince od 10.00 hodin. Sraz u Bílé věže.

Expozice přibližuje významné dějiny Hradce

KDY: stálá expozice

KDE: Hradec Králové

Expozice Muzea východních Čech v Hradci Králové vznikala čtyři roky a provede vás historií města od pravěku až po období první republiky a umožní vám také nasát atmosféru života v jednotlivých obdobích. Celkový dojem expozice podtrhují multimediální interaktivní prvky. Připraven je i doprovodný program pro školní skupiny a širokou veřejnost.

Před prohlídkou muzeum doporučuje zapůjčit si v pokladně muzea audioprůvodce (včetně sluchátek). Zajímavou formou tak získáte informaceo prezentovaných tématech, včetně ukázek z historických pramenů a vzpomínek pamětníků. Návod na obsluhu audioprůvodce je k dispozici rovněž na pokladně muzea. Kromě pondělí je výstava přístupná každý den. V úterý je otevřeno od 10.00 do 20.00 hodin, od středy do neděle v čase 10.00 až 18.00 hodin.

Výstava Bezobav představí díla výtvarného kurzu

KDY: od 2. prosince

KDE: Hradec Králové



Výstava obrazů účastníků hradeckého výtvarného kurzu pro dospělé bude k vidění od 2. do 31. ledna v galerii Suterén v Turistickém informačním centru Hradec Králové (TIC HK) na Eliščině nábřeží v běžné provozní době infocentra: Pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin, soboty od 9.00 do 12.00 hodin, odpoledne od 12.30 do 16.00 hodin, neděle a svátky zavřeno.

Pohyblivý betlém září modrou a zlatou

KDY: 1. ledna

KDE: Hradec Králové

Pohleďte na unikát – pohyblivý keramický betlém usazený do dřeva. Vytvořil ho holický výtvarník František Juračka. Domy, paláce, věže, schodiště a všude kolem přes dvě stovky postaviček, které vzhlížejí ke kometě nebo k Ježíškovi, šedesát z nich se otáčí, či putuje krajinou.

Betlém je vystaven v kostele Církve československé husitské v Ambrožově ulici v Hradci Králové. Vidět ho můžete ještě 1. ledna v 10.45 hodin.

Za betlémy po Opočně

KDY: do 6. ledna

KDE: Opočno



Spolek Seniořiz Opočenska pořádají tradiční výstavu betlémů ve výlohách obchodů a oknech Opočna. Sbírku betlémů můžete zdarma zhlédnout do 6. ledna.

Muzeum zkrášlila výstava Dotek krajky

KDY: stálá výstava

KDE: Vamberk

Muzeum krajky zve na výstavu Dotek krajky. Uvidíte díla Zuzany Dolínkové, Nadi Harbichové, Andrey Landovské, Ludmily Vachtenheimové, Heleny Ouředníkové, Lady Charvátové a Hanky Pražákové..

Muzeum přírody Český ráj láká na výstavu betlémů

KDY: do 31. prosince

KDE: Český ráj



Na výstavě betlémů v Muzeu přírody Český ráj si mohou návštěvníci prohlédnout 133 betlémů z různých materiálů. Zajímavý betlém je z listů banánovníku a Ježíška tu najdete černošského. Betlémek je totiž z Keni. Malí návštěvníci mohou obdivovat vláček projíždějící mezi betlémy. Expozice je otevřená do 31. prosince od 13.00 do 16.00 hodin.

Vánoční koncert rozezní kapličku

KDY: 30. prosince

KDE: Bukvice

Obecní úřad Bukvice v okrese Jičín zve na tradiční vánoční koncert do místní kaple svatého Jana Nepomuckého, který se uskuteční v pátek 30. prosince od 17 hodin. Těšit se můžete na koncert Smíšeného pěveckého sboru Foerster, Jičín.

Výstava fotografií mladých umělců

KDY: do 31. prosince

KDE: Teplice nad Metují



Kulturní a informační středisko města Teplice nad Metují zve veřejnost na výstavu fotografií mladých umělců ze Střední průmyslové školy Otty Wichterleho. Výstava je přístupná v otevírací době infocentra do 31. prosince.

Silvestrovské prohlídky

KDY: 31. prosince

KDE: Broumov

Přijeďte si do Broumova prohlédnout unikátní stavbu, která patří k nejstarším celodřevěným sakrálním památkám ve střední Evropě a je výjimečná nejen svým stářím, ale i technikou stavby.

Silvestrovská prohlídka hřbitovního kostelíku v Broumově se uskuteční v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin. Vstup 60 korun.

Výlet kolem zasněženého potoka

KDY: kdykoliv

KDE: Pec pod Sněžkou



U parkoviště Zelený potok v Peci pod Sněžkou začíná směrovkami značená vycházková trasa údolím kolem Zeleného potoka s několika malými vodopády a kaskádami. Cesta vede po lesní pěšině. Po dvou a půl kilometrech se údolí rozšiřuje, protože tu vysokohorský ledovec před desítkami tisíc let vyhloubil široký ledovcový kar. V 16. století zde byla založena luční enkláva Jelení louky a ve stejnojmenném hostinci s tradicí založenou již v roce 1731 se můžete občerstvit i dnes.



K návratu je dobré využít asfaltovou cestu. Ta je rovněž značena z Velké pláně a přes Chaloupky po červené turistické značce, a protože má příjemný mírný spád, stala se oblíbenou zejména rodiči s dětmi a kočárky. Délka trasy je 5,4 km.