Na Den železnice pojede do Trutnova historický vlak s parní lokomotivou „Rosničkou“

KDY: 5. září

KDE: Hradec Králové - Trutnov

Na neděli 5. září 2021 připravily České dráhy společně se svými partnery Regionální den železnice v Trutnově. Na místo oslav se návštěvníci mohou svézt z Hradce Králové zvláštním vlakem v čele s parní lokomotivou 464.202 „Rosničkou“. Tento vlak zároveň uskuteční během dne další vyhlídkové jízdy. Zájemci si na trutnovském hlavním nádraží prohlédnou výstavu kolejových vozidel a modelové kolejiště, nejmenší návštěvníci se můžou těšit na Vláček hráček a dětskou železnici.

Parní vlak v čele s lokomotivou 464.202 „Rosničkou“ bude odjíždět z královéhradeckého hlavního nádraží v 7:35 a na trutnovské hlavní nádraží přijede v 9:34. Historická souprava zajistí během dne dvě vyhlídkové jízdy, a to do Vrchlabí (odjezd z Trutnova hl.n. v 9:55) a do Svobody nad Úpou (odjezd z Trutnova hl.n. ve 14:30). V 16:00 se pak vydá zpět do krajského města, kam přijede v 18:14.

Ve vlacích budou platit jízdní doklady podle tarifů TR10 Českých drah a IDS IREDO, a to ve spojení s příplatkem na zvláštní vlak ve výši 50 Kč. Jízdní doklady jsou v prodeji na všech pokladnách Českých drah, doprodej jízdních dokladů bude zajišťovat vlakový personál.

Doprovodný program na trutnovském hlavním nádraží

· výstava kolejových vozidel včetně jídelního vozů s obsluhou JLV pro veřejnost

· řídicí vůz přestavěný na Vláček hráček

· propagační stánky ČD a Královéhradeckého kraje

· modelové kolejiště (ve vestibulu)

· dětská železnice (na parkovišti vedle výpravní budovy)

· výstava dětské tvorby, soutěže pro děti

· občerstvení

Jilemnické koštování 2021

KDY: 5. září od 13 hodin

KDE: Jilemnice



Festival o vaření a živobytí v Jilemnici a krkonošském okolí se soutěží "…vo nejšmakounější sejkoru", kterou si účastníci upečou přímo na místě z těsta, které si doma sami připraví a jež ohodnotí odborná porota. A opět i s kláním "…vo nejkalejšího dřevorubce", kdy přímo na místě budeme řezat a sekat na sílu, rychlost i krásu. A k tomu všemu se budeme snažit udělat si hezky nejen dalším jídlem a pitím, ale i muzikou a poudačkama.

Jarmark na Krakonošově náměstí pobaví po celý den

KDY: 5. září

KDE: Trutnov

První zářijová neděle bývá v Trutnově vždy plná zábavy, při níž na Krakonošově náměstí nechybí bohatá nabídka originálních rukodělných výrobků i tradičních pochutin, najdete tu i ukázky starých řemesel. Celodenní program nabízí na hlavním pódiu zábavu i koncerty různých hudebních žánrů. Vždy je připravený i program pro děti v podobě divadelních pohádek a příběhů.

9:50 zahájení

10:00 Pískomil se vrací

12:00 Fleret a Zuzana Šuláková

14:00 Valerie Lynn

16:00 K. Knechtová

18:00 Čechomor

V průběhu odpoledne starosta města Ivan Adamec slavnostně otevře pěší zónu.

Dětská scéna v zahradě irské restaurace Nelly Kelly´s zve na pohádky od Divadla 100 opic:

13:00 Hadráček a létající svetr

15:00 Skřítek, který to nevzdal

17:00 DlouŠiBy

Den řemesel v Dřevěnce ukáže práci našich předků

KDY: 4. září od 10 do 17 hodin

KDE: Úpice



Akce „Den řemesel“ se uskuteční v sobotu Dřevěnce i na její zahrad a nabídne živé ukázky a předvádění některých řemesel a rukodělných technik: tkaní na stavu, paličkování, česání a předení ovčí vlny, vlásenkářskou činnost, starou truhlařinu, košíkářství, keramický kruh, kovářství a také ruční výrobu papíru, kterou si budete moci sami také vyzkoušet. Kromě toho budete mít možnost si prohlédnout skanzenovou expozici v NKP Dřevěnka a prostřednictvím výstavy Několikero řemesel získat zajímavé informace z historie dalších řemesel a seznámit se s nástroji a pomůckami, které používali (a v některých případech i nadále používají) řemeslníci koláři, ševci, krejčí, modisté, holiči, pekaři, cukráři a další.

Dobývání hradu Vízmburk

KDY: 4. září od 10 hodin

KDE: Havlovice

Historická slavnost na hradě Vízmburk. Akce je podpořena v rámci projektu"Po stopách společné středověké historie". K vidění budou různé šermířské skupiny a k poslechu zahraje středověká hudba. Havlovičtí ochotníci zahrají divadelní představení "Vizmburk".

25 balonů okolo Rozkoše

KDY: 2. - 5. září

KDE: Náchodsko



Letní fiesta horkovzdušných balonů slibuje ve čtvrtek 2. září „Jiřinkové nebe“, kdy v 17.30 hodin odstartují balony z Ratibořic a poletí se o pohár starostky města Česká Skalice. V pátek 3. září balony vzlétnou o půl sedmé ráno a přeletí česko-polské hranice, v 17.30 hodin se chystá start balonů z Náchoda a můžete se těšit na let o pohár starosty města Náchoda. Ve 21.00 hodin bude následovat oblíbená noční hořáková show balonové žárovky na louce u restaurace Tropical v České Skalici. Balony vzlétnou také v sobotu ráno, místo bude ještě upřesněno. V 17.30 se poletí z Nového Města nad Metují let o pohár hejtmana Martina Červíčka. V neděli ráno je v plánu náhradní let přelet Rozkoše.

Přijďte si vybrat sport, který bude pro vás ten pravý!

KDY: neděle 5. září od 13 hodin

KDE: Náchod

Vydejte se v neděli na Masarykovo náměstí, kde se vám od 13 hodin představí v rámci akce „Za sportem na náměstí“ náchodské spolky věnující se volnočasovým a pohybovým aktivitám. Jednotlivé sporty si zde můžete vyzkoušet. Součástí akce bude již tradičně 8. ročník Strongman Náchod.

Black Buřiňos v lázních

KDY: 4. září v 15 hodin

KDE: Náchod - Běloves



Hudební vystoupení dixielandové kapely Black Buřiňos se uskuteční v Malých lázních Běloves. Přijďte si užít závěrečnou akci letošního Kulturního léta v Malých lázních.

Dožínkový den v Jaroměři

KDY: 4. září od 14 hodin

KDE: Jaroměř

Oslavte konec léta Dožínkovým dnem v Jaroměři. Akce se bude konat na náměstí a je určená pro všechny věkové kategorie. Na co se můžete těšit? Na různorodé stánky, bohaté občerstvení, řemeslné pivovary a regionální vinaře. Program nabídne například přednášku o víně, kouzelnické vystoupení, loutkovou pohádku, zazpívá Michal Horák, Yo Yo Band a mnoho dalších! Dožínkový den v Jaroměři si připravil program i pro děti. Například organizace Pevnost Josefov Bastion No. I a podzemí přichystala hned několik aktivit. Děti čeká hod provazem, dřevění koně, zkouška zručnosti a zdatnosti. Budou také vyrábět měšce, pistolky, meče a tematické butony.

Lodžie Worldfest 2021

KDY: od 3. do 5. září

KDE: Jičín



Čtvrtý ročník festivalu world music, alternativní hudby a netradičního divadla se uskuteční v areálu letohrádku Valdštejnské lodžie. Barokní památka i její okolí ožije hudbou, divadly, živými obrazy a uměním v krajině. Můžete se těšit například na:

polskou worldmusic lahůdku Lautari

- objev tuzemské scény Báru Zmekovou

- italského pianistu Lorenza Masotto

- mezinárodní hudební projekt Wild Strings Trio

- polského hudebního experimentátora PaweŁa Romanczuka s hudebním projektem Malé instrumenty

- balkánskou jízdu kapely MIJAKTIÇ ORKESTAR

- kontrabas-hlasový projekt HLASkontraBAS Oktet

- divadlo LÍŠEŇ s představením PUTIN LYŽUJE a spoustu další hudby a divadla. Foto: archiv Deníku

Slavnosti Hořických trubiček

KDY: 4. září od 9 hodin

KDE: Hořice

Nevíte, co dělat o víkendu? Udělejte si výlet do Hořic, na Slavnosti Hořických trubiček! Koná se tuto sobotu na náměstí Jiřího z Poděbrad od 9 hodin. Co vás všechno čeká? Například představení Michala Nesvadby, vystoupí hořické mažoretky, zazpívá Petra Černocká se skupinou Bokomara, uvidíte výstavu veteránů, zahrají a zazpívají Staropražští pardálové, Bryan Adams revival, Prague QUEEN World Tribute Band a mnoho dalších.

Krakonošův guláš

KDY: 4. září

KDE: Pec pod Sněžkou, parkoviště P3 - Kaplička



Jako každý rok můžete hodnotit nejlepší guláš od soutěžních týmů. Kartičky na hodnocení zakoupíte od 9:00 až do vyprodání a jejich cena je 100 Kč. Ochutnávka gulášů začíná ve 12:00. Soutěžící můžou získat cenu od veřejnosti i od odborné poroty.

Program

8:00-11:00 Radio Blaník

11:00-13:30 Patrola

14:00-15:30 MyBand

16:00-17:30 Creedence revival

18:00-19:30 PREMIER

Městské slavnosti

KDY: 4. září od 13 hodin

KDE: Pilníkov

Čeká vás spousta zábavy a zajímavých vystoupení v podání známých umělců - Richard Nedvěd (trapnomagie), kapela Veselá Trojka(TV Šlágr), Michal David (Revival), Karel Hynek plus jeden jeho kolega(zatím v jednání), kapela Lucie(revival), kapela Jam&Bazar. Vystoupení mažoretek, soutěže pro dospělé, pouťové atrakce za snížené ceny jízdného - dotované městem Pilníkov. Moderátorem bude opět pan Karel Hynek. Občerstvení zajištěno.

ArtCafé Extra - Orbis pictus / Geisslers Hofcomoedianten

KDY: 4. září od 14:30, 15:30 a 16:30

KDE: Klášter Broumov / klášterní zahrada

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Několik obrazů ze slavné učebnice učitele národů v pouliční úpravě pro zvídavý (o)kruh diváků. Miniinscenace na chůdách rozehrávající barokně-moralistní písemné prameny. Variace na několik hesel z přelomové obrázkové encyklopedie J. A. Komenského Orbis Pictus (1658).