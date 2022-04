Svátkem všech milovníků zahrádkaření by se dala nazvat Jarní výstava v Častolovicích. S výstavní plochou více než 2,5 tisíce metrů čtverečních patří k největším svého druhu v regionu. Návštěvníci na ní najdou vše od velikonoční dekorace, přes výpěstky, květiny, řemesla až po odbornou poradnu. A nepřijdou ani o doprovodný kulturní program. Výstava se odehraje od 8. do 10. dubna v častolovické sokolovně a jejím okolí, které prošlo velkou proměnou. Návštěvníky tak uvítá v nově upraveném a příjemnějším prostředí. Bude tu k vidění i velké množství květin z Holandska a nebudou chybět ani živé tradiční symboly Velikonoc jako beránci a zajíci.

Své zastoupení tu bude mít hrnčířství, výroba produktů ze skla, umělecké kovářství, drátenictví, vamberecká krajka, k vidění budou ukázky práce na kolovrátku a tkalcovském stavu, foukání figurek, malování a tepání kraslic, vyšívání, košíkářství, malování perníků a různých velikonočních dekorací. Sokolská zahrada nabídne bohaté občerstvení a prodej všeho potřebného pro zahrádkáře i pro nadcházející velikonoční svátky. V pátek a v sobotu se brány výstaviště otevřou od 9 do 17 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin.

Neratov rozveselí Velikonoční jarmark

KDY: 9. dubna

KDE: Bartošovice v Orlických horách



Chráněné dílny Kopeček Bartošovice v Orlických horách zvou po dvou letech půstu na velikonočně laděný jarmark. „Těšit se můžete na ukázky řemesel, prodej výrobků chráněných a jiných dílen, skvělou muziku, výtečné jídlo a pití a především dobrou náladu,“ láká na jarmark za sdružení Petr Zámečník. Přijďte se podívat na keramickou, tkalcovskou dílnu, zpracování vlny, košíkářství, pletení pomlázek, zdobení kraslic, kovárnu, vázání rybářských mušek. Ochutnáte zde velikonoční jídla a domácí máslové mazance. V prodeji budou výrobky držitelů certifikátu „Orlické hory – originální produkt“. Událost se uskuteční v sobotu 9. dubna od 10.00 do 17.00 hodin.



Nezisková organizace Sdružení Neratov v horské vesnici Neratov v Orlických horách pomáhá lidem s postižením a společně s nimi se podílí na obnově poutního místa a návratu života do kdysi vysídlené vesnice.

V dubnu v zámeckém areálu odstartují farmářské trhy

KDY: 10. dubna

KDE: Doudleby nad Orlicí

V areálu zámku v Doudlebách nad Orlicí se můžete těšit na několik farmářských trhů. V neděli 10. dubna navštivte farmářské velikonoční trhy, 15. května na vás čekají májové trhy s výstavou bonsají a 14. srpna se můžete přijít podívat na řemeslný jarmark.

Jarní výstavu v Opočně zhlédnete za sklem

KDY: 1. až 24. dubna

KDE: Opočno



Výstava pořádaná spolkem Senioři z Opočenska se týká jarních a velikonočních dekorací, výrobků seniorů a ukázek ze sbírek kraslic. Expozice se koná ve výlohách prodejen a v oknech obyvatel Kupkova náměstí a jeho okolí a je k vidění od 1. do 24. dubna.

Školní výstava vizuální tvorby ozdobí Jiráskovy sady

KDY: 8. až 10. dubna

KDE: Hradec Králové

Střední škola vizuální tvorby Hradec Králové zve na výstavu žáků školy do Jiráskových sadů. Přijďte se naladit a inspirovat tvůrčími nápady Branding designu a Brandingu floristiky od žáků a učitelů. Výstava se koná od 8. do 10. dubna, vždy od 9.00 do 18.00 hodin.

Velikonoční trhy lákají i do muzea betlémů

KDY: 9. dubna

KDE: Třebechovice pod Orebem



Velikonoční betlémské trhy v Třebechovicích pod Orebem vám nabídnou tradiční řemeslné stánky a pochutiny, ale také prohlídku Třebechovického muzea betlémů. Jarmark se uskuteční v sobotu 9. dubna na Masarykově náměstí po celý den od 9.00 do 18.00 hodin.

Vydejte se za zajímavou květenou v okolí Albrechtic

KDY: 8. dubna

KDE: Albrechtice nad Orlicí

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci s Městskou knihovnou Týniště nad Orlicí zve veřejnost na botanickou exkurzi do Albrechtic nad Orlicí s botanikem Janem Doležalem za místní zajímavou květenou. Sraz účastníků 8. dubna v 15 hodin u autobusové zastávky Borek. Přesná trasa bude dle počasí upřesněna. V případě nepříznivého počasí bude exkurze zrušena.

Muzea podporují organizaci UNICEF pomocí edukačních programů

KDY: v těchto dnech

KDE: edukace@muzeumhk.cz



Muzeum východních Čech v Hradci Králové spolu s dalšími sedmi muzei a galeriemi východních Čech připravilo edukační programy, které reagují na současnou situaci na Ukrajině. Na tyto akce není vybíráno klasické vstupné. Účastníci však mohou libovolným vkladem podpořit sbírku „Mince pro Ukrajinu“, jejíž výtěžek poputuje humanitární organizaci UNICEF ve prospěch programu „Děti ve válce“.



Například hradecké muzeum nabízí program „Informační válka aneb co dokáže lež?“. Program je určen žákům základních a středních škol. Pracovat v něm budou s pojmy dezinformace, fake news nebo propaganda. Přes webovou platformu budou žáci vyjadřovat anonymně své názory a případné zkušenosti s tématy. Cílem programu je, aby si žáci více uvědomovali rizika spojená s přejímáním informací nejen z internetu, více používali kritické myšlení a informace si ověřovali. Na závěr si účastníci budou moci ve skupinách zahrát hru, při které si ověří sílu dezinformace. Přihlášení na emailu edukace@muzeumhk.cz.

Terénní exkurze na vrch Veliš

KDY: 9. dubna

KDE: Veliš

Málokdo si asi dokáže představit, jak to na Veliši vypadalo před jeho zničením kamenolomem. Kde přesně stával hradní palác s velkou věží, kde byla legendární hradní studna, nebo kde se rozkládala mohutná dělostřelecká bašta u první brány. Tohle všechno se změní již tuto sobotu 9. dubna, kdy zájemce po Veliši osobně provede přední český kastelolog Tomáš Tomíček, který se věnuje výzkumu hradu Veliše dlouhou řádku let, a který má na svém kontě například rozsáhlý stavebně-historický průzkum hradu Kumburku či hradu Pecka. Terénní exkurze, jejíž účast podniká každý sám na vlastní nebezpečí, začne tuto sobotu v 9:30 pod vrcholem Veliše o vodojemu nad Podhradím. Účast je zcela zdarma, jen si vezměte vhodný oděv a správnou terénní obuv.

Cestománie a roadtrip

KDY: 9. dubna

KDE: Horní Rybníky



Obecní úřad Zábrodí a Spolek pro sport a cestování zvou na XIX. ročník cestopisných přednášek a setkání cestovatelů. Cestománie se uskuteční v sobotu 9. dubna od 16 hodin v Obecním úřadě. Bloky: Laponsko v létě i v zimě (Iva Jungwirthová), Přes polární kruh až do Murmansku (Dominik Zerzán), Myanmar roadtrip (film, Irena a Pavel Švarcovi). Nebude chybět také divácká soutěž o zajímavé ceny. Vstupné dobrovolné.

Velikonoční trhy v Broumově

KDY: 9. dubna

KDE: Broumov

V sobotu 9. dubna od 8.30 do 13 hodin zaplní nádvoří broumovského kláštera tradiční Velikonoční trh, který je vyhlášený prodejem kvalitních regionálních produktů, velikonočních dekorací i pomlázek a příjemnou atmosférou. Vstupné na trh je zdarma. Na návštěvníky čeká bohatá nabídka dřevěných řezbářských výrobků, hraček, kosmetiky, nápojů či keramiky. Mezi prodejci nebudou chybět oblíbení místní producenti, jako jsou Eko Farma Bošinovi či Bio Ovčí farma Šonov. Díky tomu si návštěvníci budou moci vybrat z bohaté nabídky pekařských, mléčných i masných výrobků. V nabídce bude i tradiční medovina či kvalitní vína.

V rámci Velikonočního trhu bude připraven také program pro děti a jejich rodiče. Od 8.30 do 12 hodin bude v prostorách Maiwaldovy akademie probíhat Knihtiskařská velikonoční dílna zaměřená na potisk bavlněných tašek originálními motivy. Na nejmenší návštěvníky trhu pak čeká představení loutkového divadla dětí dětem, které se bude konat v 10 a 11.30 hodin (přesné místo konání bude označeno navigací přímo v areálu kláštera).

Velikonoční výstava - kraslice, kroje a krojové panenky

KDY: 8. až 24. dubna

KDE: Červený Kostelec



Přijďte si prohlédnout překrásnou přehlídku kraslic ze sbírky paní Anny Rusové, známé červenokostelecké krasličářky. Kromě úžasných kraslic můžete na výstavě zhlédnout i ukázky nádherných lidových krojů a sbírku krojových panenek. Samozřejmě se dozvíte něco o oblíbených velikonočních tradicích a nahlédnete do lidových zvyků a tradic. Výstava bude slavnostně zahájena 7. dubna v 16.00 hodin za přítomnosti Anny Rusové. Vernisáž bude doplněna i krátkým kulturním programem. Samotná výstava pak bude otevřena každý den od 8. do 22. dubna, a to vždy 9-12 a 13-17 hodin.

Koncert dechového orchestru

KDY: 8. dubna

KDE: Rtyně v Podkrkonoší

Spolek Radost při ZUŠ A. M. Buxton, Úpice ve spolupráci s městem Rtyně v Podkrkonoší zvou na hudební koncert. Orchestr vystoupí pod vedením Jana Hofmana, slovem provede Zdeněk Tlučhoř. Událost se koná v místním kině v pátek 8. dubna od 19 hodin.

Velikonoční výtvarná dílna

KDY: 9. dubna

KDE: Žacléř



Přípravy na Velikonoce si užijete s dětmi ve společenských prostorách žacléřského muzea. Akce odstartuje 9. dubna v 13:30.

Jarní běh lipovou alejí

KDY: 9. dubna

KDE: Lipová alej, Čeřovka, Zebín

Po zrušeném 8. ročníku a po individuálním 9. ročníku si můžete užít poctivý Jarní běh lipovou alejí se vším všudy. Start v 9:00.

Velikonoce v Křišťálovém údolí

KDY: 9. dubna

KDE: Jablonec nad Nisou



V sobotu 9. dubna bude ve vestibulu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou probíhat ukázka výroby černé bižuterie. Postará se o ni Vladimír Svatoň, jeden z posledních řemeslníků tvořících touto historicky významnou technologií originální bižuterii a menší obrázky. Od 14 hodin vystoupí jablonecký dětský pěvecký sbor Vrabčáci se svým spřáteleným DPS Slunečnice ZŠ Švermova Liberec. Na neděli 10. dubna bude připravena ukázka výrobků z rokajlu pod vedením paní Martiny Jůnové ze společnosti Preciosa Ornela. Po celý víkend bude probíhat v ateliéru muzea tvůrčí dílna se zdobením skleněných vajec zlatou barvou a kamínky ve stylu Fabergého vejce. A k tomu všemu je připravena zábavná hra s hledáním ukrytých zdobených vajec přímo v expozicích muzea, ke kterým se pojí zajímavé úkoly v tematickém kvízu. Po oba dva dny bude pro všechny vstup zdarma, a to včetně expozic a výstav. Otevřeno bude od 9 do 17 hodin. Akce je pořádána k Mezinárodnímu roku skla, který pro rok 2022 vyhlásila Organizace spojených národů.