Jak a kde si v našem regionu užít další listopadový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Svatý Martin na bílém koni.. | Foto: Deník/ Michal Fanta

HRADECKO

Cinema Open

Kdy: pátek 10. až sobota 11. listopadu

Kde: Bio Central, Centrum uměleckých aktivit, Hradec Králové

Za kolik: páteční program zdarma

Proč přijít: V pátek začíná již 14. ročník Festivalu audiovizuální tvorby a vzdělávání Cinema Open. V pátek se v kině Bio Central uskuteční projekce a vyhlášení filmové soutěže pro studenty středních škol, beseda s kameramanem Václavem Tlapákem či soutěžní projekce krátkých filmů z celé ČR. Od 9 do 16 hodin se zájemci budou moci zapojit do praktických filmových a animačních dílen. V sobotu se v Centru uměleckých aktivit budou od 9 do 17 hodin konat celodenní workshopy pro filmové nadšence, pro tvůrce zaslaných filmů budou zdarma. Celý program najdete na webu: https://www.cuahk.cz/akce/cinema-open-2023/

Vítání svatého Martina na bílém koni

Kdy: sobota 11. listopadu od 10.30 do 21 hodin

Kde: Hořiněves

Proč přijít: Přijede Martin na bílém koni? Přijďte na něj čekat do Hořiněvsi. Čekání si můžete zkrátit na svatomartinském jarmarku, který se v obci bude konat od 10.30 do 15.30 hodin. Akce se slavnostně zahájí v 11 hodin na návsi u kostela sv. Prokopa. Vystoupí žáci ZŠ Hořiněves a nebude chybět troubení fanfáry. A pak to přijde, vítání sv. Martina, princezny Martiny a jejich družiny.

Po příjezdu družiny a slavnostním přípitku bude zahájen prodej svatomartinských vín z Velkých Pavlovic v rodném domě Václava Hanky. Těšit se také můžete na ukázky a prodej rukodělných výrobků a výstavu šermířské zbroje. V sále expozice muzea bude prodejní a výtvarná dílna pro děti a žonglérská školička. V 13.30 hodin družina sv. Martina projde obcí, průvod půjde směrem k sokolovně, kde bude až do 21 hodin pokračovat program, můžete se těšit na tradiční husu i hudbu k tanci a poslechu. Celý program najdete v události na facebooku: https://www.facebook.com/events/1601080813634113

Pozvánka:

Martin na bílém koni pod Bílou věží

Kdy: v sobotu 11. listopadu od 14 do 18 hodin

Kde: Velké náměstí, Hradec Králové

Proč přijít: Bílý kůň coby symbol přicházející zimy doveze v 16.30 hodin Martina pod Bílou věž na hradecké Velké náměstí. Již od 14 hodin budou ve stáncích k prodeji i ochutnávce svatomartinské rohlíčky, svatomartinské víno a mnoho dalších tradičních lahůdek. Pohled na město z Bílé věže bude možný od 14 do 20 hodin za poloviční vstupné (poslední prohlídka se uskuteční v sedm hodin). Od 14 hodin budou volné prohlídky kaple sv. Klimenta a katedrály sv. Ducha, kde se odpoledne uskuteční koncerty žáků z hradeckých uměleckých škol. V 15.30 hodin zahájí v katedrále koncert žáci ZUŠ Střezina v doprovodu varhan, na závěr programu v 17.30 hodin vystoupí v Kapli sv. Klimenta děti ze ZUŠ Habrmanova. Program na pódiu pro všechny věkové generace odstartuje v 16 hodin sborový zpěv. Pro děti bude možnost svézt se na bílém koni.

Podzimní výstava modelů železnic

Kdy: od soboty 11. do neděle 19. listopadu

Kde: Hlavní nádraží, Hradec Králové

Proč přijít: Výstava modelů železnic se koná od 11. do 19. listopadu na hradeckém nádraží. Dominantu výstavy - klubové TT kolejiště Velký Brod uvidíte naposledy v této původní podobě. Příště už bude s novými díly, které nyní vznikají. Kromě tohoto kolejiště bude vystaveno již tradičně americké kolejiště Southwest a zdigitalizované TT kolejiště Kamenice. Nebudou chybět ani další kolejiště (mimo jiné i firemní kolejiště TILLIG) a pro ukázku také soupravy zahradní železnice v provozu. Ve vitrínách budou k vidění ručně stavěné modely všech velikostí a další zajímavosti. Otevřeno je ve všední den od 14 do 18 hodin, soboty, neděle a svátek od 9 do 18 hodin. Přístup na výstavu je z prvního nástupiště.

JIČÍNSKO

Sbírka potravin

Kdy: sobota 11. listopadu od 8.00 hodin

Kde: Kaufland a Lidl, Jičín

Proč přijít: Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika, Armáda spásy, NADĚJE a Slezská diakonie a obchodními řetězci.

Jičínský Martin

Kdy: sobota 11. listopadu od 13.00 hodin

Kde: Jičín

Proč přijít: Přijďte oslavit svatého Martina! S dětmi si upečete svatomartinské rohlíčky a vyrobíte lucerny. Poměříte si své síly v běžeckém závodu "RUN"cajs a na velkém nádvoří jičínského zámku ochutnáte svatomartinská vína. Ze zámeckého parku v podvečer vyrazí lampionový průvod za svatým Martinem.

Program:

Pečení svatomartinských rohlíčků

od 14:00 | K-Klub (ulice Smiřických)

Výtvarná dílna na výrobu koní

14:00 - 17:00 | K-Klub (ulice Smiřických)

Výroba luceren s RC Kapička

14:00 - 17:00 | arkádové nádvoří zámku

Košt svatomartinských vín a dalších pochutin | Hudební vystoupení

vstup zdarma | cena skleničky ke koštu 50 Kč

15:00 – 21:00 | Velké nádvoří zámku

Jičínský “RUN”cajs - běžecký závod

16:00 | informace a registrace na www.kackojicin.cz

Procházka se světýlky a lampiony za svatým Martinem

sraz v 17:30 v zámeckém parku

Příjezd sv. Martina na koni

18:00 | Valdštejnovo náměstí

Další pozvánky najdete Z D E:

NÁCHODSKO

DiFestival pro Emmu

Kdy: sobota 11. listopadu v 9.30 hodin

Kde: Kino 70, Nové Město nad Metují

Za kolik: Zakupte si místenky v předprodeji za symbolických 50 korun na každé představení. Na místě můžete přispět libovolnou částkou na sbírku pro Emmu.

Proč přijít: Difestival pro… je charitativní divadelní festival, jehož neoficiálně první ročník se konal v roce 2022. Výtěžek z celého festivalu je věnován tomu, kdo pomoc opravdu potřebuje, nebo si ji zaslouží.

Účinkující a organizátoři pořádají festival bez nároku na honorář. Na kvalitě programu to však neubírá. Vybírají se atraktivní divadelní inscenace souborů z východních Čech.

V roce 2023 se můžete opět těšit na loutkové dopoledne pro děti a na odpoledne plné dobré divadelní komedie.

Festival pořádá NODIVSE ve spolupráci s Městským klubem v Novém Městě nad Metují s podporou Nového Města nad Metují a Volného sdružení východočeských divadelníků.

Více na www.mestskyklub.cz nebo na www.nodivse.cz.

Sněhánky se sv. Martinem

Kdy: sobota 11. listopadu od 9.00 hodin

Kde: Masarykovo náměstí, Náchod

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Město Náchod a Středisko volného času Déčko vás zvou v sobotu od 9 do 18 hodin na Sněhánky se sv. Martinem, které se uskuteční na Masarykově náměstí.

Program:

9:00–18:00

Martinský řemeslný trh

10:00–11:00

Soutěže pro děti na pódiu

11:00

Otevírání svatomartinského vína

11:00–15:00

Soutěž pro děti Putování za sněhovou vločkou, start v Pranýři

16:30

- Moon cats taneční skupina ZŠ Komenského Náchod

- Taneční skupina Druhá Realita

- Popping Trio

- Tanec světel Parwana

- Babáčci sboreček ZŠ Babí

17:00

Setkání se sv. Martinem na Kamenici u Itálie a průvod v doprovodu Historického spolku Antares

17:15–17:30

Přivítání sv. Martina na Masarykově náměstí

17:30

Vystoupení kapely Collapse

Martinské odpoledne s Kácovem pro Emmu

Kdy: neděle 12. listopadu v 17.00 hodin

Kde: Kostel svatého Jana Nepomuckého, Nové Město nad Metují

Za kolik: Výtěžek podpoří vážně nemocnou Emmu z Kramolny.

Proč přijít: Smíšený pěvecký sbor Kácov Nové Město nad Metují se připojil k dobré věci a podpoří malou slečnu Emmu Janouškovou z Kramolny, která se potýká s vážným onemocněním.

Zve vás proto na příjemné nedělní odpoledne do kaple sv. Jana Nepomuckého v Novém Městě nad Metují.

Sbor zazpívá společně s Cimbálovou muzikou z Červeného Kostelce, budete moci ochutnat Svatomartinské víno a dobroty, které pro vás připraví. Zároveň budete moci přispět na dobrou věc.

RYCHNOVSKO

Svatomartinské slavnosti

Kdy: v pátek 10. listopadu od 14.00 do 19.00

Kde: na Starém náměstí a Poláčkově náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Těšit se můžete na mladá vína, trdelníky, zabijačkové i jiné dobroty a samozřejmě na příjezd svatého Martina a jeho družiny. Nebude chybět středověká hudba, divadlo, provazochodkyně, šermířské i žonglérské představení ani závěrečná ohňová show. Vybírat můžete z nabídky stánků a zajít můžete i do restaurací, které lákají na svatomartinské menu a ochutnávku mladých vín.

Lampionový průvod

Kdy: v pátek 10. listopadu od 17.00

Kde: sraz je u hasičárny v Potštejně

Proč přijít: Čeká vás podvečerní procházka malebným Potštejnem. Nezapomeňte si lampion, teplé oblečení a dobrou náladu. Po skončení průvodu budou připravené malé dílničky, kde si můžete vyrobit strašidýlka, ozdoby na stromeček či něco jiného.

Svatomartinský benefiční koncert

Kdy: v sobotu 11. listopadu od 17.00

Kde: v kostele sv. Kateřiny v Českém Meziříčí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Chcete-li podpořit rekonstrukci meziříčského mlýna a zažít příjemný večer, určitě přijďte. Svatomartinským benefičním koncertem bude provázet Miloň Čepelka. Vystoupí přípravná oddělení sboru Boni Pueri, česko-francouzské trio (klavír, housle, kontrabas) a o hudební zážitek se postarají i Štěpánka a Jarda Čížkovi.

Beseda s autory knih Kriminální případy z Orlických hor

Kdy: v sobotu od 16.00

Kde: v hospodě na hřišti Semechnice

Proč přijít: Těšte se na poutavé vyprávění ze života kriminalisty. Zdeněk Hlaváček a Jiří Mach jsou autory již dvou knih, jejich tématem se staly Kriminální případy z Orlických hor.

Lampionový Svatomartinský průvod se svatým Martinem na bílém koni

Kdy: v sobotu 11. listopadu od 17.00

Kde: začátek u základní školy, zakončení u kulturního domu v Kvasinách

Vstup: zdarma

Proč přijít: Svatý Martin dorazí i do Kvasin, kudy projde Svatomartinský lampionový průvod. Nebudou chybět ani svatomartinské rohlíčky a pro zahřátí svařené víno a čaj.

Prodloužená na Studánce

Kdy: v neděli 12. listopadu od 18.00

Kde: v hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou

Za kolik: 285 korun za pár

Proč přijít: Živá hudba, taneční ukázky, moderovaný večer. I to v sobě skrývá malebný hotel v lese Včelný. Dne 12. listopadu společně odkryjeme taneční oponu a protančíme se večerem s bohatým doprovodným programem, který na Rychnovsku jen tak nenajdete. Zapište si do kalendáře, že se v neděli bude tančit. Tanečním večerem vás provede taneční mistr, Michal Petrů. Rezervujte si místa na tel. čísle: 494 389 200.

TRUTNOVSKO

Martinská slavnost

Kdy: sobota 11. listopadu od 14.00 hodin

Kde: DOTEK, Horní Maršov

Proč přijít: Čeká vás Svatomartinské menu, stezka podzimní přírodou „Jak se lidé chystají na zimu“, pro děti budou připravené dílničky a divadlo, společně se jistě dočkáte Martina, zazpíváte si a určitě se můžete těšit i na večerní průvod. Martin na bílém koni přijede!

Pozvánka:

Otevřené mistrovství Markoušovic ve smažení řízků

Kdy: sobota 11. listopadu od 10.00 hodin

Kde: náves, Markoušovice

Proč přijít: Vepřové řízky se smaží různě. Přijďte se přesvědčit, nebo to předvést ostatním. Přihlášky se podávají do 9.listopadu na e-mail: zdenekstepan1@seznam.cz nebo na tel.: 606 243 498. Každý soutěžící obdrží půl kilogramu syrové krkovice, ostatní ingredience a pomůcky je třeba mít vlastní. Vařiče zajištěny.