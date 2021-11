HRADECKO

Drak odehraje Cestu i Strakonického dudáka

KDY: 20. listopadu

KDE: Hradec Králové

V sobotu 20. listopadu se Divadlo Drak, v rámci akce Noc divadel, otevře svým věrným divákům i těm, kteří do divadla běžně nechodí. Pro větší návštěvníky od 17.00 hodin Drak uvede na studiové scéně divadelní road movie inspirovanou beatnickou generací Cesta. Menší návštěvníci se mohou zúčastnit ve stejný čas divadelně-výtvarného workshopu v Labyrintu Divadla Drak.

Divadlo připravilo také prohlídku stálé expozice Příběh Draku 1958-2018, která mapuje šedesátiletou historii divadla. Vydat se lze i do nově otevřené interaktivní rodinné výstavy Továrna na utopii, která se věnuje utopickým motivům v díle Karla Čapka. Od 19.30 hodin pak návštěvníci mohou nahlédnout do historie divadla ve společnosti Jiřího Vyšohlída, dlouholetého člena souboru divadla, herce, režiséra a skladatele. Ten divákům při projektu Biograf Drak promítne záznam starší drakovské inscenace Strakonický dudák a celým večerem hosty provede.

Klicperovo divadlo zve na komentované prohlídky

KDY: 20. listopadu

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Klicperovo divadlo se také zapojilo do Noci divadel a v sobotu od 15:00 chystá komentované prohlídky interiérů a zákulisí hlavní scény s výkladem herců a zaměstnanců Klicperova divadla spojené s výstavou kostýmů, rekvizit z představení (poslední prohlídka začíná v 18:00). Vstup volný. Od 15:30 je možná i prohlídka Studia Beseda, ale pouze pro předem objednané na tel: 495 512 857.

Underground live show roztančí hradeckou Střelnici

KDY: 19. listopadu

KDE: Hradec Králové

Multižánrový koncert na unikátním místě. To je akce Underground live show, která se uskuteční v pátek 19. listopadu od 20.00 hodin v kulturním domě Střelnice, v malém sále pro 200 lidí. Před počátkem události se zájemci budou moci zúčastnit natáčení pořadu Club Cast. Jedná se o rozhovor s muzikanty, při kterém se může ptát i publikum. Koncert otevřou lokální White Fruit Honey. Příjemná nostalgická indie rocková kapela, která předvede kus nové tvorby. Dále se představí Ima Teva s Davidem Pomahačem. Hlavním vrcholem celé show bude kapela Hello Marcel. Ti dokázali na festivalu Underground live rozdovádět všechny věkové skupiny. Po koncertech bude následovat afterparty, kterou povedou Hello Marcel a spol. Výčep nabídne výběr lokálních piv.

Adventní trhy v Artičoku slibují originální výrobky

KDY: 21. listopadu

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



V neděli 21. listopadu si od 10 do 17 hodin nenechte ujít velkou nálož českého designu v hradecké kavárně a galerii Artičok. Vyřešte dárky pod stromeček v předstihu a nadělte originální produkty od lokálních značek. Udělejte radost sobě nebo svým blízkým slušivými šaty, ručně vyráběným šperkem, bio kosmetikou a jinými. Vstup zdarma.

Zámecké vánoční trhy potrvají tři dny

KDY: 19. až 21. listopadu

KDE: Dobřenice

ZA KOLIK: 50 korun

Již v pátek se otevřou brány zámeckého areálu Zámek Dobřenice návštěvníkům vánočních trhů. V letošním roce se budou nově konat ve zrekonstruované venkovní hale, a to hned tři dny: v pátek od 13:00 do 18:00, v sobotu od 10:00 do 18:00 a v neděli od 10:00 do 17:00.

Vstupné 50 korun, parkování zajištěno v areálu zámku také za 50 korun. V prostorách zámku budou probíhat dětské workshopy a prodej vánočních ozdob. Vstup do vnitřních i venkovních prostor se bude řídit aktuálně platnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví.

Kateřinský adventní jarmark obklopí i pouťové atrakce

KDY: 20. listopadu

KDE: Třebechovice pod Orebem

ZA KOLIK: zdarma



Zavítejte v sobotu 20. listopadu na Masarykovo náměstí v Třebechovicích a vybírejte pestré zboží z nespočtu stánků. Chybět nebudou ani pouťové atrakce.

RYCHNOVSKO

Muzeum ve Vamberku zve na novou výstavu a předvánoční jarmark

KDY: 19. a 20. listopadu

KDE: Vamberk

Kouzelné svátky v roce, Vánoce, se pomalu blíží. Zkraťte si těšení na ně v Muzeu krajky Vamberk. Muzejníci si pro vás připravili jak novou výstavu, tak předvánoční jarmark.

Vernisáž expozice „Skleněné vitráže Miluše Čechové“ se uskuteční v pátek 19. listopadu od 17 hodin v Muzeu krajky Vamberk. Výstava potrvá do 27. února 2022. Pod autorčinýma rukama vznikají stoly, zrcadla, lampy, zahradní objekty a mnoho jiného. Nezalekla se ani výzvy v podobě výplní oken pro přátele. Její vitráže zdobí interiéry a exteriéry nejen u nás, ale i v Chorvatsku, Slovinsku, Itálii, Austrálii, Rakousku, Nizozemí či Francii. V roce 2008 byla také spoluautorkou knihy o tvorbě vitráží „Tvoříme ze skla“. Na její nové samostatné výstavě v Muzeu krajky Vamberk bude ke zhlédnutí výběr vitrážových obrazů, lamp, svícnů a mnoho dalších výrobků.

Předvánoční jarmark se bude konat v sobotu 20. listopadu od 9 do 16 hodin. A co jarmark pro návštěvníky nabídne? „Tradice původního muzejního jarmarku se přenáší z Rychnova nad Kněžnou k nám do Vamberku. Zájemci se mohou těšit na tradiční výrobky místních řemeslníků. Zakoupit si tak bude možné mýdla, perníčky, koření, ručně šité oděvy, skleněné vitráže, hračky pro děti a mnoho dalšího. Nachystaná bude také v prostorách stálé expozice muzejní dílna, během které si budou děti moci vyrobit vánoční pohled či papírovou figurku do betléma. Bohatý bude i program na muzejní zahradě,“ uvedla organizátorka Martina Rejzlová. Na muzejní zahradě se od 10 hodin bude konat vystoupení dětí z mateřské školy Vamberk, na které naváže divadelní představení „O vánočním příběhu“. V odpoledních hodinách pak vystoupí ženský sbor Koňadra z Vracova. „Věříme, že návštěvníkům zpříjemníme předvánoční čas a těšíme se moc na společné setkání“, doplnila na závěr a všechny zájemce srdečně zve Martina Rejzlová.

Starožďárský rybník čeká výlov

KDY: 20. listopadu

KDE: Starožďárský rybník

ZA KOLIK: zdarma



Podzimní výlov rybníku bývá atraktivní podívanou. V polovině října se těšil velké návštěvnosti například výlov Broumaru v Opočně. V sobotu 20. listopadu se uskuteční i na Starožďárském rybníku. Prodej ryb začne v 9 hodin na jeho hrázi. Příjezd je možný od Žďáru nad Orlicí a Nové Vsi. Výlov pořádá Lesní družstvo Vysoké Chvojno.

Ondřej Havelka vystoupí se svou kapelou v Dobrušce

KDY: 21. listopadu

KDE: Dobruška

ZA KOLIK: 470 korun

V koncertní show Swing nylonového věku předvedou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers v neděli 21. listopadu v dobrušském Kině 70 nejžhavější swingové fláky vrcholné éry bigbandového swingu z let 1945 až 1948.

Čiperkové zazpívají dětem v Solnici

KDY: 21. listopadu

KDE: Solnice

ZA KOLIK: 150 korun



Kultura Solnice s.r.o. zve na písničkové vystoupení populární dětské kapely Čiperkové. Dvouhodinový koncert se koná v neděli od 15 hodin v místním kulturním domě.

JIČÍNSKO

Divadlo láká na prohlídky a na veřejnou debatu

KDY: 20. listopadu

KDE: Jičín

ZA KOLIK: zdarma

Do Noci divadel se zapojilo i divadlo v Jičíně. V sobotu od 18 do 20 hodin Masarykovo divadlo chystá pro zájemce komentované prohlídky a také veřejnou debatu věnovanou kultuře v Jičíně.

Jičín rozvoní trhy farmářské i africké

KDY: 20. listopadu

KDE: Jičín

ZA KOLIK: zdarma



Do Jičína se 20. listopadu od 8 do 13 hodin v rámci farmářských trhů vypraví také to nejlepší přímo z Afriky. Přijďte na Valdštejnovo náměstí ochutnat lokální výrobky i skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie.

Svatomartinská husa na Šikmé věži

KDY: 19. a 20. listopadu

KDE: Horní Lochov

Hotel pod Šikmou věží bude ještě i tento víkend podávat svatomartinskou husu.

Tip na výlet: Putování po Českém ráji za Riegrovou stezkou

KDY: kdykoliv

KDE: Železný Brod



Riegrova naučná stezka obsahuje celkem 15 zastavení, věnovaných ochraně přírody, fauně a flóře, geologii, turistice a technickým zajímavostem v údolí. Zajímavostí stezky je 77 m dlouhá, visutá galerie vybudovaná 5,5 m nad původní hladinou řeky.

TRUTNOVSKO

Vánoční trhy v Kuksu pokračují

KDY: 20. a 21. listopadu

KDE: Kuks

Zavítejte na vánoční trhy v Kuksu. Můžete se těšit na pestrou nabídku gastronomických specialit i řemeslných výrobků. Trhy se konají po oba víkendové dny od 9.00 do 16.00 hodin. Na trzích budou dodržována aktuální hygienická opatření.

Sázení cibulek u fotbalového hřiště a v parku

KDY: 20. listopadu

KDE: Vrchlabí

ZA KOLIK: zdarma



Každá pomocná ruka se při sázení 800 cibulek v bývalém zámeckém parku v Hartě a výsadbě 6 jeřábů u fotbalového hřiště počítá. Událost se koná v sobotu od 9 do 11 hodin.

Tradiční Lyžobraní

KDY: 18. až 20. listopadu

KDE: Vrchlabí

ZA KOLIK: zdarma

Letos hostí Lyžobraní Obchodní dům ALFA (bývalý Magnet). Můžete se těšit na nové i bazarové lyže, běžky, lyžáky, helmy, brýle, bundy, kalhoty, mikiny, brýle, rukavice, obuv a další. Akce začala ve čtvrtek v 9 ráno a končí v sobotu v 17 hodin.

Tip na výlet: Po stopách disidentů

KDY: v těchto dnech

KDE: Pec pod Sněžkou



Sice je lanovka na Sněžku v listopadu přes týden uzavřená, ale díky státnímu svátku funguje výjimečně od středy až do neděle. Disidentská stezka začíná v Malé Úpě u Pomezní Boudy a vede směrem přes Sněžku. Je zpracovaná v projektu Svoboda na hranici aneb Disidentská stezka, který odkazuje na tajné schůze osobností jako je třeba Václav Havel či Marta Kubišová. Trasa má cca 15 km a většinu času budete nad mraky.

NÁCHODSKO

Noc divadel ve znamení Humoriády

KDY: 20. listopadu

KDE: Broumov

ZA KOLIK: 120 korun

Městské divadlo Broumov připravuje na sobotu od 19 hodin Humoriádu, kde vystoupí Uršula Kluková, Patrik Rozehnal a Luboš Xaver Veselý.

Výlov rybníka za Šolcovnou

KDY: 20. listopadu

KDE: Hejtmánkovice

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční podzimní výlov. Návštěvníci se mohou podívat na průběh výlovu, seznámit se s rybářským řemeslem a koupit si čerstvou rybu, právě vytaženou z vody. Výlov odstartuje v 10.00 hodin. Nebude chybět občerstvení.

Tip na výlet: Zdolejte 183 točitých schodů a rozhlédněte se do celých východních Čech

KDY: kdykoliv

KDE: Nový Hrádek

Rozhledna na vrchu Šibeník u Nového Hrádku, která vznikla v loňském roce přestavbou tubusu bývalé větrné elektrárny, nabízí neobyčejně krásné výhledy na téměř celé východní Čechy. Rozhledna je otevřená každý den od východu do západu slunce.

Náchodské dny poezie

KDY: 18. listopadu

KDE: Náchod

ZA KOLIK: 50 korun



Městská knihovnu ve čtvrtek od 19 hodin navštíví Marie Iljašenko. Zájemce čeká autorský večer jedné z nejvýraznějších básnířek současnosti. Marie Iljašenko má za sebou úspěšné sbírky Osip míří na jih (Host, 2015) a Sv. Outdoor (Host, 2019), přítomnost v antologiích Nejlepší české básně 2013, 2014, 2018, 2019.